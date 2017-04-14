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ЕАЭС

В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета

В Бишкеке начинается заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президентов стран ЕАЭС.

В Кыргызстан прибыли президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Армении Серж Саргсян, глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Ожидается прибытие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Бишкек также прибыл глава Молдовы Игорь Додон: страна хочет получить статус наблюдателя в ЕАЭС.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета стороны обсудят актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на евразийском пространстве.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в рамках председательствования Кыргызстана в ЕАЭС в этом году. По предложению президента Алмазбека Атамбаева 2017 год будет посвящен созданию наилучших условий для развития бизнеса на евразийском пространстве.

Позже ожидается прибытие президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он примет участие в неформальном саммите ОДКБ, где обсудят вопросы дальнейшего развития организации, а также углубление сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/eaes/49515/
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