Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов

После того как сошел снег, бишкекчане начали активно жаловаться на то, что недавно отремонтированные столичные улицы уже пришли в негодность.

Сегодня вопрос подняли и в Жогорку Кенеше. По словам депутата Алмазбека Эргашова, протяженность столичных дорог составляет 1,3 тысячи километров. На сегодня 750 километров (58 процентов) из них требуют ремонта.

Особенно хочется отметить дороги, которые отремонтировали или построили всего год назад. Они тают, как мороженое. Еще и года нет, а они уже в плохом состоянии. Алмазбек Эргешов

О том, как исчезли и пришли в негодность недавно отремонтированные в Бишкеке дороги, можно почитать в нашем репортаже