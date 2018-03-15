Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов

После того как сошел снег, бишкекчане начали активно жаловаться на то, что недавно отремонтированные столичные улицы уже пришли в негодность.
Сегодня вопрос подняли и в Жогорку Кенеше. По словам депутата Алмазбека Эргашова, протяженность столичных дорог составляет 1,3 тысячи километров. На сегодня
О том, как исчезли и пришли в негодность недавно отремонтированные в Бишкеке дороги, можно почитать в нашем репортаже «Асфальт растаял вместе со снегом. Кто ответит за некачественный ремонт дорог?».
Особенно хочется отметить дороги, которые отремонтировали или построили всего год назад. Они тают, как мороженое. Еще и года нет, а они уже в плохом состоянии.Алмазбек Эргешов