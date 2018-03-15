12:02
USD 68.20
EUR 84.40
RUB 1.20
Дословно
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (17)

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов

После того как сошел снег, бишкекчане начали активно жаловаться на то, что недавно отремонтированные столичные улицы уже пришли в негодность.

Сегодня вопрос подняли и в Жогорку Кенеше. По словам депутата Алмазбека Эргашова, протяженность столичных дорог составляет 1,3 тысячи километров. На сегодня 750 километров (58 процентов) из них требуют ремонта.

Особенно хочется отметить дороги, которые отремонтировали или построили всего год назад. Они тают, как мороженое. Еще и года нет, а они уже в плохом состоянии.

Алмазбек Эргешов
О том, как исчезли и пришли в негодность недавно отремонтированные в Бишкеке дороги, можно почитать в нашем репортаже «Асфальт растаял вместе со снегом. Кто ответит за некачественный ремонт дорог?».
Ссылка:
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева
Дословно. Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Азамат Арапбаев
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков
Дословно. Депутат Дастан Бекешев
Дословно. Депутат Айсулуу Мамашова
Бизнес
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров