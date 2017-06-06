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Дословно

Дословно. Депутат Азамат Арапбаев

Депутаты на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике рассматривали во втором чтении законопроект об акционерных обществах. Документ предлагает ряд новшеств, в том числе возможность работы в компаниях независимых членов совета директоров. Депутата Азамата Арапбаева заинтересовало, что же это за должность такая.

Расскажите, кто у нас может быть независимым членом и как решается этот вопрос.

Азамат Арапбаев

«Для кого вы вообще делаете этот закон? Для государственных или вообще для всех компаний? Ведь известно, что сейчас в госкомпаниях советы директоров работают неэффективно. Каковы критерии отбора членов СД государственных компаний? ФУГИ проводит конкурс, но на самом деле в советы попадают случайные люди», — возмутился депутат.

Глава Госфиннадзора Санжар Муканбетов ответил, что должность независимого члена совета директоров предусмотрена для публичных компаний. К тому же внедрение подобного пункта в закон об акционерных обществах позволит улучшить позиции Кыргызстана в международных рейтингах.
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