Дословно. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Сегодня в Жогорку Кенеше рассмотрели кандидатуры на посты вице-премьера и главы МЧС. Глава правительства лично прибыл в парламент, чтобы рассказать депутатам об Эркине Асрандиеве и Замирбеке Аскарове.

Депутаты задавали много вопросов, в том числе о решении проблем на приграничных участках.

«Ни один лишний метр земли в ущерб территориальным интересам Кыргызстана не перейдет соседям. Однако приграничный вопрос должен решаться исключительно мирным путем, а не на языке оружия и ультиматумов. Люди сами заинтересованы в таком урегулировании. Переговоры с таджикскими коллегами продолжаются. Но не надо идти на поводу у провокаторов, которые всякие митинги устраивают», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев и добавил, что ему известно обо всех, даже о малозначительных происшествиях на границе.