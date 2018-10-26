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Бизнес

Только один день! СКИДКА 20 процентов на аксессуары в O!Store

Мобильный оператор О! продолжает радовать бишкекчан отличными новостями!

Сеть магазинов O!Store объявляет об акции, которая пройдет в торговом центре Beta Stores 2 в рамках «Дня скидок» уже завтра — 27 октября.

Всех покупателей ждут СКИДКИ в 20 процентов на все аксессуары, которые представлены в O!Store в огромном ассортименте.

Купить чехлы на телефоны, защитные стекла, пленки, кольца-держатели, кабели, переходники, адаптеры, беспроводные колонки, наушники, рюкзаки и многое другое можно будет дешевле их обычной стоимости только один день.

Не забудьте и о других акциях, которые прямо сейчас проходят в сети O!Store. Вы можете получить кэшбэк до 5700 сомов при покупке смартфонов Huawei и LG. Можете купить новый телефон за наличные или оформить его в кредит при наличии всего двух документов: паспорта и справки о заработной плате или действующего патента за последние 3 месяца.

Магазин всегда рад гостям и ждет вас по адресу: ул. Юнусалиева 177/2 с 10.00 до 21.00.

Запланируйте свою выгодную покупку в O!Store.
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