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Бизнес

Скачай приложение «О!Деньги» и выиграй новый iPhone XR

До завершения конкурса, участие в котором могут принять все пользователи электронного кошелька «О!Деньги», осталось совсем немного! Участие в нем могут принять абсолютно все, включая клиентов других сотовых операторов.

С помощью электронного кошелька «О!Деньги» теперь можно не только легко и просто оплачивать коммунальные услуги, интернет, кабельное телевидение, покупки во всех маркетах «Народный», Globus и не только, но и получить невероятно крутой смартфон, флагман от Apple — iPhone XR!

Победителя и счастливого обладателя iPhone XR 7 ноября определят три члена жюри — его величество Случай, госпожа Удача и генератор случайных чисел Random.

Выиграть главный флагман этой осени можете и вы. Конкурс проходит в популярной социальной сети Instagram. Скачивайте удобное приложение «О!Деньги» в PlayMarket или в App Store, заходите на официальную страничку @o_dengi_kg, читайте простые условия и участвуйте!

Испытайте свою удачу и забудьте заодно о походах на почту для оплаты ЖКХ, о поисках нужных купюр у терминалов и касс и о комиссии при оплате тех или иных услуг. Ваш удобный электронный кошелек всегда у вас под рукой — «О!Деньги».
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