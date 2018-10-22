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Бизнес

Новые телеканалы на O!TV: корейские сериалы, спортивный экстрим, детские сказки

Отличные новости для пользователей O!TV — Мобильный оператор О! обновил список ТВ-каналов.

Буквально на днях на платформе O!TV начали вещание новые телеканалы, добавленные по многочисленным пожеланиям зрителей!

«Дорама ТВ»  кинокритики считают ее явлением. Миллионы зрителей во всем мире ее просто любят. Это все она... дорама — современные, зрелищные и популярные сериалы из Японии, Южной Кореи, Тайваня и Китая. Разнообразие жанров поражает воображение: от привычных мелодрам, детективов, комедий до невероятных музыкальных мистификаций и мистических антиутопий. Вливайтесь в современные тренды — открывайте для себя новые понятия live-action, манга, «джоннис», k-pop, «онгоинг».

«Точка отрыва» — фристайл на маунтинбайке, кайт-серфинг — это уже не экстрим в первоначальном его понимании, а стиль жизни современного активного человека. В эфире телеканала можно увидеть мировые соревнования по аэробатике, ультра-марафонскую шоссейную велогонку, ежегодные трейлраннинговые соревнования и многое другое. Телеканал «Точка отрыва» погрузит вас в захватывающий мир экстремального спорта, зарядит адреналином и вдохновит на новые свершения!

«В гостях у сказки» — «первый сказочный» телеканал для всей семьи. Для вас собраны классические и современные экранизации народных и авторских сказок, шедевры советского кино, сказочные мультфильмы, популярные современные сказки-сериалы и фэнтези. Добрые и поучительные сказки расширяют кругозор ребенка и помогают сформировать правильные жизненные ценности.

Эти и другие телеканалы доступны для просмотра прямо со смартфона или дома через телевизоры Samsung, Sony, LG и Philips с функцией Smart TV. Подробная инструкция и видеообзор помогут настроить Smart TV у себя дома.

По-прежнему всего от 3 сомов в сутки мобильное телевидение доступно вам, где бы вы ни были. Скачивайте приложение O!TV и подключайте до 146 телеканалов!

O!TV желает вам приятного просмотра.
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