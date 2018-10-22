Новые телеканалы на O!TV: корейские сериалы, спортивный экстрим, детские сказки

Отличные новости для пользователей O!TV — Мобильный оператор О! обновил список ТВ-каналов.

Буквально на днях на платформе O!TV начали вещание новые телеканалы, добавленные по многочисленным пожеланиям зрителей!

«Дорама ТВ» — кинокритики считают ее явлением. Миллионы зрителей во всем мире ее просто любят. Это все она... дорама — современные, зрелищные и популярные сериалы из Японии, Южной Кореи, Тайваня и Китая. Разнообразие жанров поражает воображение: от привычных мелодрам, детективов, комедий до невероятных музыкальных мистификаций и мистических антиутопий. Вливайтесь в современные тренды — открывайте для себя новые понятия live-action, манга, «джоннис», k-pop, «онгоинг».

«Точка отрыва» — фристайл на маунтинбайке, кайт-серфинг — это уже не экстрим в первоначальном его понимании, а стиль жизни современного активного человека. В эфире телеканала можно увидеть мировые соревнования по аэробатике, ультра-марафонскую шоссейную велогонку, ежегодные трейлраннинговые соревнования и многое другое. Телеканал «Точка отрыва» погрузит вас в захватывающий мир экстремального спорта, зарядит адреналином и вдохновит на новые свершения!

«В гостях у сказки» — «первый сказочный» телеканал для всей семьи. Для вас собраны классические и современные экранизации народных и авторских сказок, шедевры советского кино, сказочные мультфильмы, популярные современные сказки-сериалы и фэнтези. Добрые и поучительные сказки расширяют кругозор ребенка и помогают сформировать правильные жизненные ценности.

Эти и другие телеканалы доступны для просмотра прямо со смартфона или дома через телевизоры Samsung, Sony, LG и Philips с функцией Smart TV. Подробная инструкция и видеообзор помогут настроить Smart TV у себя дома.

По-прежнему всего от 3 сомов в сутки мобильное телевидение доступно вам, где бы вы ни были. Скачивайте приложение O!TV и подключайте до 146 телеканалов!