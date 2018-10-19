Как сэкономить до 5 700 сомов при покупке смартфона

Какой смартфон приобрести — каждый решает сам, выбор сегодня огромен. Другой важный вопрос «где брать?» обычно определяется поиском выгодной цены или просто выбором ближайшего торгового центра. Крупнейшая сеть магазинов O!Store предлагает огромный выбор смартфонов, а фирменный филиал уж точно окажется в вашем районе проживания, ведь по всему Кыргызстану сейчас работает уже 70 таких магазинов! Покупать в O!Store а) ВЫГОДНО и б) ПРИЯТНО!

Выгодно, потому что в магазинах O!Store регулярно объявляются скидки, проходят различные акции. Одна из самых популярных — возможность получить кэшбэк от 700 до 5 700 сомов. Первым понятие «кэшбэк» в Кыргызстане использовал именно Мобильный оператор О!, который стал возвращать часть суммы от покупки смартфона. Эта идея понравилась покупателям и многочисленные отзывы клиентов вдохновили компанию на развитие этой инициативы. Сейчас деньги возвращаются при покупке смартфонов Huawei и LG. В спецпредложении принимают участие модели из новой линейки Huawei и популярные смартфоны LG.

В рамках акции покупателю возвращаются не виртуальные баллы, а реальные сомы. Бонусная сумма поступает на мобильный счет, а полученные средства можно потратить на любые услуги связи в сети О!.

Учтите, что срок действия акций ограничен: спецпредложение на смартфоны Huawei продлится до 30 ноября, на телефоны LG — до конца текущего года.

Приятно покупать в O!Store, потому что в каждом магазине созданы все условия для того, чтобы каждый клиент мог собственноручно протестировать понравившийся телефон: снять пробные фото, видео, убедиться в том, что смартфон удобно лежит в руке, оценить громкость звучания. Опытные консультанты ответят на любой возникший вопрос и помогут с выбором.

Кроме возврата денег на баланс, в сети магазинов O!Store действует множество других акций, в которых участвуют и смартфоны других брендов, среди которых обязательно отыщется тот самый — ваш!

Любой смартфон можно оформить в кредит и получить при этом скидку до 50 процентов на услуги связи.

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