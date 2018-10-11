Вместе дешевле! Семейная экономия в цифрах

Мало кто задумывается над тем, сколько в месяц у него или у его семьи уходит на мобильный интернет, звонки и домашний интернет. Мы не поленились и подсчитали, сколько все-таки эти важные статьи расходов составляют траты каждого кыргызстанца.

Расчет на мобильную связь на одного человека

Проанализировав тарифы кыргызстанских мобильных операторов, мы выяснили, что минимально на услуги связи уходит в среднем от 200 до 400 сомов в месяц. Ежемесячные траты будут еще выше, если нужно больше мобильного интернета.

Расчет за домашний интернет в одной семье

Популярные тарифы за домашний интернет, которых хватило бы не просто для переписки по почте и чтения новостных сайтов, но и для семейного просмотра кинофильмов, у местных проводных провайдеров варьируются от 800 до 1 200 сомов в месяц.

Суммарно

Получается, что расходы среднестатистической семьи из трех человек за мобильный интернет и связь в месяц в среднем составляют 1 200 сомов, а за домашний интернет — 1 200 сомов, итого около 2 400 сомов в месяц.

Решение

Новый уникальный тариф «Вместе дешевле» позволяет подключить группу от трех членов семьи одновременно и получить возможность бесплатно общаться и свободно пользоваться мобильным интернетом, а также домашним интернетом без ограничений всего от 1 190 сомов в месяц.

Что получает семья при подключении тарифа «Вместе дешевле»:

РОУТЕР и домашний интернет без ограничений;

3 SIM-карты для бесплатных звонков и SMS внутри сети О! и по 40 ГБ интернет-трафика на месяц для каждого;

возможность оплачивать с одного номера за все.

5 пунктов за подключение семейного тарифа

Вы избавитесь от необходимости узнавать, может ли кто-то из проводных интернет-провайдеров подключить в вашем районе домашний интернет. Вам не нужно искать и ждать домкома для того, чтобы получить доступ на крышу. Вы больше не будете пополнять баланс каждому члену семьи по отдельности. Больше не будете гадать, куда спрятать провода и кабель. Интернета в комплекте столько, что хватит каждому!