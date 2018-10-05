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Бизнес

Ловите СКИДКУ 20 процентов на аксессуары в новом О!Store Сокулук!

Приятная новость для жителей села Сокулук! Сегодня заработал новый фирменный магазин О!Store, где представлен огромный выбор смартфонов и мобильных аксессуаров.

Торжественное открытие по традиции прошло празднично, а магазин подарит СКИДКУ 20 процентов на все аксессуары всем своим покупателям! Предложение распространяется на все чехлы, наушники, зарядные устройства и прочие, такие приятные и необходимые мелочи. Вас ждут широкий выбор и отличный сервис, специалисты О!Store подберут необходимое под вашу модель смартфона или предложат интересные варианты к только что приобретенному девайсу.

Действие акции ограничено: только с 5 по 31 октября 2018 г.

«Мы продолжаем масштабное преобразование всех офисов О! в современные магазины. Сегодня в общей сложности по стране работает 81 фирменный филиал О!, 70 из которых — это магазины O!Store нового формата. Теперь в Чуйской области уже 8 магазинов в разных населенных пунктах, что, безусловно, крайне удобно для тех, у кого нет времени ехать в областной центр или столицу для приобретения смартфона или получения консультации по мобильной связи», — отметил Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!.

Также продолжается акция при заказе смартфонов онлайн на сайте ostore.kg: 10 ГБ скоростного мобильного интернета получит каждый, кто оформит покупку по телефону 0 705 007 000.

Кроме того, в новом магазине есть возможность оперативного оформления смартфонов в кредит со скидкой до 50 процентов на тариф популярной линейки «Переходи на О!».

Ждем вас в любой день без выходных по адресу: с. Сокулук, ул. Фрунзе, 147, магазин находится в гипермаркете Globus при входе с правой стороны. График работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
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