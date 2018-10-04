Измерение качества сети: один день в подвижной лаборатории оператора О!

Несмотря на то что Мобильному оператору О! уже совсем скоро 10 лет, мобильную сеть можно сравнить с молодым, постоянно растущим «организмом», который требует постоянного кропотливого ухода и заботы.

Сегодня мы побывали в гостях у Мобильного оператора О!, на «производственной кухне» компании. О том, что и как делается для улучшения качества сети, с нами поделился старший инженер по планированию сети Роман Колесников.

Пользователь всегда прав, или Почему так важен UX (user experience)

Год за годом сеть проходит этапы своего развития: планирование, строительство, радиоизмерение, оптимизация, эксплуатация и снова планирование. Идеи развития сети зарождаются именно на этапе планирования. Преследуя цели повышения качества предоставляемых услуг, основываясь на пожеланиях абонентов и принимая во внимание тенденции развития рынка телекоммуникаций, мы получаем план развития сети.

Основной замысел — построить новые базовые станции и модернизировать существующие так, чтобы сеть работала максимально эффективно и качественно.

Этот план начинает реализовываться на этапе строительства сети, по завершении которого базовая станция выходит в эфир и требует своей интеграции в существующую сеть.

Нам крайне важно понимать, каков опыт взаимодействия между нами и нашими абонентами, так называемый user experience, и достигнуты ли те цели, которые были поставлены на этапе планирования сети. Понимание приходит в процессе радиоизмерения и анализа обратной связи от абонентов.

Сам процесс радиоизмерения включает анализ статистических данных, которые формирует сама базовая станция, и анализ данных, которые собираются в процессе драйв-теста при помощи мобильных радиоизмерительных лабораторий.

Драйв-тест — это мероприятия по сбору статистических данных и качественных показателей радиоэфира при помощи комплекса оборудования, имитирующего поведение смартфонов абонентов. Лаборатории могут быть мобильными на базе автомобиля или переносимыми при помощи наших инженеров.

Что представляет собой мобильная лаборатория на колесах?

На первый взгляд, это обычный автомобиль повышенной проходимости, только на крыше несколько антенн. Повышенная проходимость нужна, чтобы исследовать даже самые труднодоступные участки нашей высокогорной страны. Но самое интересное находится внутри.

Внутри мы видим эргономичное рабочее место инженера, который в процессе драйв-теста следит за оборудованием и маршрутом следования. Комплектация оборудования спроектирована нашими сотрудниками — это ноутбук, комплекс устройств, имитирующих поведение мобильных телефонов абонентов, и вспомогательное оборудование для поддержания работы всего радиоизмерительного комплекса.

Ноутбук оснащен специальным программным обеспечением и обладает повышенной прочностью к механическим и температурным воздействиям. Его назначение — сбор статистических данных, контроль за всем оборудованием и маршрутом теста в режиме реального времени. Маршрут синхронизируется с электронной картой при помощи GPS-приемника.

Смартфоны тоже пристально следят за качеством сети

Ноутбук тут главный, это он контролирует целый комплекс оборудования, который состоит из специального бокса с мобильными телефонами и радиоизмерительных блоков. Телефонов, как правило, четное количество, чтобы работать попарно (6, 8, 10 устройств). Бокс при этом является не только местом хранения, но и устройством, которое связывает и подзаряжает мобильные телефоны. В процессе теста между устройствами кипит бурная работа. Телефоны и радиоизмерительные блоки собирают статистическую информацию, записывают показатели радиоэфира, звонят друг другу, передают и принимают данные, даже «смотрят» фильмы.

То, как эта работа будет протекать, определяют специальные сценарии, или «скрипты». Например, мы можем задать такое развитие событий: загрузить 1 гигабайт информации из определенного ресурса в интернете. Другой пример: можно совершить голосовой вызов с одного устройства на другое, проиграть эталонную запись в течение 20 секунд и завершить вызов. В первом примере мы сможем оценить скорость загрузки данных из сети, а во втором — понять качество передаваемой речи. Таких сценариев можно придумать множество на все случаи жизни абонента, который пользуется услугами мобильной связи.

Бенчмаркинг

Стремясь повысить качество предоставляемых услуг и быть на шаг впереди, мы производим сравнительные драйв-тесты с другими мобильными операторами, так называемый бенчмаркинг.

Ручные лаборатории

Кроме лаборатории на колесах, имеются и ручные. Это обычный мобильный телефон со специальным программным обеспечением, который тоже может записывать различные показатели радиоэфира и статистические данные, звонить, передавать и принимать данные по определенным сценариям. Такой тип лабораторий применяется в особых случаях как на улице, так и внутри помещений: подземных парковках, торговых центрах, шахтах, подвалах.

После окончания драйв-теста все собранные данные привозят в офис и обрабатывают при помощи специальных программ. Эти программы умеют раскладывать по полочкам всю собранную информацию, строить графики, формировать различного вида отчеты, указывать на проблемные зоны и предлагать возможные варианты их устранения.

Круговорот тестов для улучшения качества сети

Проанализировав данные, полученные на этапе радиоизмерений, мы переходим к процессу оптимизации. Этот процесс представляет собой смену различного рода параметров базовых станций и других элементов сети. Процесс кропотлив и трудоемок: базовые станции тесно связаны между собой, и корректировка того или иного параметра может повлиять не только на ту станцию, которую мы хотим интегрировать в сеть, но и на соседние.

Для понимания, насколько правильно прошел процесс оптимизации, мы возвращаемся к процессу радиоизмерений. Пока не достигнем нужного результата, мы можем несколько раз повторять цикл: радиоизмерение — оптимизация — радиоизмерение.

При достижении целей оптимизации и подтверждения их со стороны комплекса мероприятий по радиоизмерениям переходим к процессу эксплуатации сети. На этом этапе поддерживается работоспособность базовых станций и других элементов сети, осуществляются обработка и анализ обратной связи от наших абонентов по качеству предоставляемых услуг.

И вот цикл развития сети закончил свой очередной период и наступает время планирования — этап зарождения новых идей. Рынок телекоммуникаций не стоит на месте, прогресс требует от нас достижения новых высот в качестве предоставляемых услуг. И мы с готовностью берем новую высоту, снова и снова проходя все этапы развития нашей сети.