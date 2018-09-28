Звони по номеру 0500 000 955 и начинай экономить прямо сейчас!

Оплата домашнего Интернета и мобильной связи составляет значительную часть расходов каждой современной семьи. Порой эта сумма может составлять две или три тысячи сомов в месяц.

Мобильный оператор О! запускает совершенно новый уникальный продукт, который дает возможность практически каждой семье сэкономить на домашнем Интернете и услугах мобильной связи.

Тариф «Вместе дешевле» — это домашний Интернет на целый месяц с роутером + 3 SIM-карты для бесплатных звонков и по 40 гигабайт мобильного Интернета в месяц на каждой SIM-карте!

Ежемесячная абонентская плата составляет всего 1190 сомов и снимается с баланса только одной SIM-карты.

Теперь нет необходимости пополнять баланс каждого члена семьи и отдельно платить за домашний Интернет. Платит один, а пользуется вся семья.

«Наша компания продолжает непрерывно вкладывать значительные средства в развитие сети по всей стране. Это позволяет обеспечивать высокоскоростным 4G-интернетом сотни больших и малых населенных пунктов по всей стране. Теперь, объединяя домашний и мобильный Интернет, мы даем нашим клиентам максимальную простоту и удобство в использовании самых популярных сервисов, а также позволяем экономить, не теряя при этом в качестве», — отметил коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Больше нет необходимости уточнять информацию о том, может ли кто-то из проводных интернет-провайдеров подключить в вашем районе домашний Интернет.

Подключение к новому тарифу «Вместе дешевле» от Мобильного оператора О! доступно с 1 октября во всех областях страны.

Чтобы начать экономить прямо сейчас, нужно просто позвонить по номеру 0500 000 955 и оставить заявку на подключение. Подробная информация на официальном сайте оператора по ссылке.

Вместе ДЕШЕВЛЕ!