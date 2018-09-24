КЭШБЭК возвратит ваши деньги при покупке смартфонов

Мы научим вас, как возвращать ваши деньги при покупке смартфона с помощью КЭШБЭКА в магазинах O!Store.

Понятие «кэшбэк» прочно вошло в моду в Кыргызстане именно благодаря Мобильному оператору О!, который первым стал возвращать часть от стоимости смартфонов, купленных в магазинах O!Store, на мобильный счет своих клиентов.

Согласитесь, это реально круто получать обратно деньги, которые уже заплатил! Не все, конечно, а только часть: вы уже попрощались с ними, а тут раз, и что-то вернулось!

Акция действует пока только при покупке смартфонов Huawei и LG, но кто знает, возможно, в скором будущем магазины O!Store снова порадуют своих клиентов хорошими новостями. А пока отзывы первых участников акции.

«В сентябре еще зарплату аташке не выдали, а братишке хотели подарить недорогой смартфон к началу учебного года. Рахмат вам, удалось оформить в кредит», — Чолпон Садырова.

«Решил взять аппарат марки Huawei. А Ошка красавцы, вчера в плюсе ушел от них, купив смартфон. Приятно!» — Марлен Джороев.

«Что поделаешь, хочется крутой телефончик, но могу позволить себе только в кредит! И нигде еще так быстро я не брала в долг, как в Ошке. Да еще и деньжат на баланс подкинули, вообще круть!» — stacy_kulova.

«Живем в селе, просто взял справку с работы о зарплате, пришел с нулем в кармане в O!Store, а ушел домой с новеньким телефоном, да еще и с деньгами на балансе. Очень нравитесь вы мне!» — Улан Джусупов.

Кроме возврата денег на баланс, в сети магазинов O!Store действует множество других акций. Также можно оформить любой смартфон в кредит.

На все смартфоны предоставляется официальная гарантия от фирмы-производителя.

Заходите в интернет-магазин ostore.kg, выбирайте свой новый смартфон онлайн, для заказа звоните по телефону 0705 007 000 (звонок для абонентов О! бесплатный).