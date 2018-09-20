Электронный кошелек «О!Деньги» теперь доступен абонентам Beeline и MegaCom!

В суматошном современном мире не всегда хватает времени выполнять ранее привычные обязанности. К примеру, оплата счетов за коммунальные услуги, интернет или ТВ часто откладывается на потом из-за необходимости идти в почтовые отделения или искать терминал. Именно поэтому на смену привычным, традиционным методам оплаты пришли инновационные, значительно облегчающие процесс платежей. Одним из таких способов стал электронный кошелек «О!Деньги», который еще прошлой осенью начал завоевывать доверие и любовь пользователей.

До недавнего времени платежный инструмент «О!Деньги» был доступен только абонентам мобильного оператора О!, но сейчас его возможности открыты и для миллионов абонентов Beeline и MegaCom!

Неважно, какого оператора вы предпочитаете, достаточно скачать приложение, использовать для регистрации свой мобильный номер — и все услуги электронного кошелька «О!Деньги» станут доступны для вас в ту же минуту!

Теперь каждый кыргызстанец, имея под рукой смартфон, сидя дома или в офисе, может легко и быстро:

Оплачивать покупки в сети маркетов «Народный» и Globus;

Платить за услуги ЖКХ, Интернет и кабельное телевидение;

Пополнять баланс любого мобильного телефона;

Пополнять свой электронный кошелек с помощью банковской карты или в широкой сети терминалов О! без комиссии.

Добро пожаловать новым абонентам в ряды продвинутых пользователей! Скачивайте приложение «О!Деньги» в PlayMarket или в App Store и шагайте в ногу со временем!

Справочная

Задать любой вопрос о сервисе вы можете прямо в приложении, где есть пункты «Онлайн чат» и «Звонок в службу поддержки» ;

и ; Вы также можете написать боту @odengi_bot в Telegram, где максимально оперативно получите ответ;

в Telegram, где максимально оперативно получите ответ; Помощь в случае совершения ошибочного платежа вы можете получить, позвонив по телефонам: 999 (для абонентов О!) и 0 700 000 999 (для абонентов других сетей).

Подробная информация о сервисе и ответы на часто задаваемые вопросы доступны на сайте dengi.kg.