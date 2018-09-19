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Бизнес

Акция! Получи КЭШБЭК до 4600 сомов при покупке смартфона LG

O!Store расширяет программу кэшбэка при покупке смартфонов в магазинах и на сайте — теперь получить на баланс кэшбэк до 10 процентов можно также при покупке смартфонов LG. Ранее была объявлена акция на новые смартфоны Huawei.

Так же, как и Huawei, теперь можно приобрести любой смартфон LG в кредит без первоначального взноса. Это позволит не откладывать выгодную покупку.

В акции, в которой можно получить кэшбэк до 4 600 сомов, участвует весь модельный ряд LG, представленный в O!Store: V30+ 128GB, K10 2017, Q6 16GB, K4 2017, K8 2017.

Чтобы выделиться своей продукцией на фоне других компаний-конкурентов, фирма LG вкладывает огромные средства в исследования, разработку и усовершенствование технологий. Каждая модель смартфона этого бренда дает возможность воспользоваться широким выбором функций, которые не только отлично скрасят время, но и помогут в бизнесе.

Смартфоны LG славятся своими дисплеями, стереозвучанием и длительным временем автономной работы. Стоит отдельно отметить высокое качество сборки, стильный дизайн и мощную начинку аппаратов.

Остановив свой выбор на смартфоне южнокорейского производителя LG, вы сделаете оптимальный выбор в пользу высокого качества и надежности за приемлемую цену.

Не забывайте, что прямо сейчас на все аксессуары действует специальная скидка 20 процентов при пополнении баланса на 100 и более сомов или подключении любого тарифа линейки «Переходи на О!».

Следите за обновлениями и экономьте на покупках! Кликайте здесь, чтобы найти самые лучшие предложения интернет-магазина прямо сейчас!
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