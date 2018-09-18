12:59
USD 69.33
EUR 80.79
RUB 1.02
Бизнес

Новое приложение для управления связью

На смену звонкам в call-центр и длинным голосовым меню пришли уютные и понятные приложения для смартфонов. Сегодня мы расскажем, насколько удобно стало управлять своим мобильным номером на примере фирменного приложения «Мой О!».

«Мой О!» — это приложение, которое заменяет собой и «звездочки-решетки», и исследование официального сайта, и даже хождение по голосовому меню для того, чтобы поговорить со специалистом. Стоит попробовать приложение, как управлять связью по старинке пропадет всякое желание. И вот почему:

  • Никакого долгого ожидания и бюрократии

Для того, чтобы войти в приложение под своим номером, понадобится SIM-карта О! в смартфоне/планшете и интернет-соединение. Нужно лишь авторизироваться, введя свой номер и придумав пароль.

  • Деньги всегда на виду

В любой момент приложение оператора сообщает, сколько денег у вас на счету, и каков объём доступных минут или интернет-трафика. Посмотреть детализацию (подробный доклад о расходах) тоже можно прямо в приложении.

  • Только нужные услуги и опции

Приложение вам покажет платные/бесплатные опции и подписки с описанием и четко указанной ценой. Точно так же можно менять и тарифы. Отдельным списком идут опции для экономии в роуминге.

  • Помощь рядом

Иногда необходимо уточнить информацию или настроить что-то. На такой случай в приложении есть горячая онлайн-линия — на любой ваш вопрос вам ответят в любое время суток. А если вопрос таков, что его словами не выразишь, «Мой О!» укажет путь к ближайшим офисам продаж и обслуживания для скорейшего решения проблемы.
Ссылка:
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!
Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!
В O!Store стартовали осенние СКИДКИ на смартфоны Xiaomi
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV
Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store
Обзор смартфонов для учебы
Как не бояться отпускать ребенка в школу
Смотри телеканалы Setanta Sport только на О!TV
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
Популярные новости
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
В&nbsp;O!Store стартовали осенние СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Xiaomi В O!Store стартовали осенние СКИДКИ на смартфоны Xiaomi
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде
Бизнес
Новое приложение для управления связью Новое приложение для управления связью
ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их&nbsp;в&nbsp;пытках ОПГ издевается над милиционерами, обвиняя их в пытках
ЗАО &laquo;БТА Банк&raquo; объявляет закрытый тендер на&nbsp;закупку компьютеров ЗАО «БТА Банк» объявляет закрытый тендер на закупку компьютеров
Сотрудники MegaCom навели порядок в&nbsp;Карагачевой роще Сотрудники MegaCom навели порядок в Карагачевой роще