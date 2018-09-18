Новое приложение для управления связью

На смену звонкам в call-центр и длинным голосовым меню пришли уютные и понятные приложения для смартфонов. Сегодня мы расскажем, насколько удобно стало управлять своим мобильным номером на примере фирменного приложения «Мой О!».

«Мой О!» — это приложение, которое заменяет собой и «звездочки-решетки», и исследование официального сайта, и даже хождение по голосовому меню для того, чтобы поговорить со специалистом. Стоит попробовать приложение, как управлять связью по старинке пропадет всякое желание. И вот почему:

Никакого долгого ожидания и бюрократии

Для того, чтобы войти в приложение под своим номером, понадобится SIM-карта О! в смартфоне/планшете и интернет-соединение. Нужно лишь авторизироваться, введя свой номер и придумав пароль.

Деньги всегда на виду

В любой момент приложение оператора сообщает, сколько денег у вас на счету, и каков объём доступных минут или интернет-трафика. Посмотреть детализацию (подробный доклад о расходах) тоже можно прямо в приложении.

Только нужные услуги и опции

Приложение вам покажет платные/бесплатные опции и подписки с описанием и четко указанной ценой. Точно так же можно менять и тарифы. Отдельным списком идут опции для экономии в роуминге.

Помощь рядом

Иногда необходимо уточнить информацию или настроить что-то. На такой случай в приложении есть горячая онлайн-линия — на любой ваш вопрос вам ответят в любое время суток. А если вопрос таков, что его словами не выразишь, «Мой О!» укажет путь к ближайшим офисам продаж и обслуживания для скорейшего решения проблемы.