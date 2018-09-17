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Бизнес

O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!

В списке каналов приложения O!TV прибавление! Еще больше телеканалов можно смотреть, если подключиться к сервису O!TV.

Теперь подписчикам онлайн‑телевидения O!TV доступно до 146 телеканалов, абонентская плата при этом осталась прежней!

В сетку вещания сервиса O!TV добавлены детские каналы, которые круглосуточно транслируют мультипликационные фильмы и сериалы: Nick Jr, «Детский мир» и развлекательные: «Пятница 2.0», «Любимое кино».

Ранее сервис O!TV был существенно улучшен за счет расширения тематического контента и увеличения каналов со 130 до 140. Абоненты, подключившие услугу O!TV, постоянно получают доступ к большему  количеству телеканалов.

Приложение O!TV — наиболее часто скачиваемое из всех кыргызстанских аналогов. Сервис доступен для просмотра абонентам любого оператора связи КР, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется. Подключить ТВ прямо у себя в смартфоне можно в два счета — скачайте приложение O!TV и подключите любой пакет или тариф, в который включен сервис O!TV.

Пакеты каналов

O!TV Базовый

O!TV Стандарт

O!TV Премиум

Количество телеканалов

40 каналов

100 каналов

146 каналов

Стоимость в сутки

3 сома

5 сомов

7 сомов

Команды подключения

*750*1#

*750*2#

*750*3#

С помощью подробной инструкции, а также видеообзора вы узнаете, как настроить Smart TV у себя дома и смотреть телеканалы на экране своего телевизора.

O!TV желает вам приятного просмотра!
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