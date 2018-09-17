O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!

В списке каналов приложения O!TV прибавление! Еще больше телеканалов можно смотреть, если подключиться к сервису O!TV.

Теперь подписчикам онлайн‑телевидения O!TV доступно до 146 телеканалов, абонентская плата при этом осталась прежней!

В сетку вещания сервиса O!TV добавлены детские каналы, которые круглосуточно транслируют мультипликационные фильмы и сериалы: Nick Jr, «Детский мир» и развлекательные: «Пятница 2.0», «Любимое кино».

Ранее сервис O!TV был существенно улучшен за счет расширения тематического контента и увеличения каналов со 130 до 140. Абоненты, подключившие услугу O!TV, постоянно получают доступ к большему количеству телеканалов.

Приложение O!TV — наиболее часто скачиваемое из всех кыргызстанских аналогов. Сервис доступен для просмотра абонентам любого оператора связи КР, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется. Подключить ТВ прямо у себя в смартфоне можно в два счета — скачайте приложение O!TV и подключите любой пакет или тариф, в который включен сервис O!TV.

Пакеты каналов O!TV Базовый O!TV Стандарт O!TV Премиум Количество телеканалов 40 каналов 100 каналов 146 каналов Стоимость в сутки 3 сома 5 сомов 7 сомов Команды подключения *750*1# *750*2# *750*3#

С помощью подробной инструкции, а также видеообзора вы узнаете, как настроить Smart TV у себя дома и смотреть телеканалы на экране своего телевизора.