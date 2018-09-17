O!TV: новые каналы для просмотра онлайн!

В списке каналов приложения O!TV прибавление! Еще больше телеканалов можно смотреть, если подключиться к сервису O!TV.
Теперь подписчикам онлайн‑телевидения O!TV доступно до 146 телеканалов, абонентская плата при этом осталась прежней!
В сетку вещания сервиса O!TV добавлены детские каналы, которые круглосуточно транслируют мультипликационные фильмы и сериалы: Nick Jr, «Детский мир» и развлекательные: «Пятница 2.0», «Любимое кино».
Ранее сервис O!TV был существенно улучшен за счет расширения тематического контента и увеличения каналов со 130 до 140. Абоненты, подключившие услугу O!TV, постоянно получают доступ к большему количеству телеканалов.
Приложение O!TV — наиболее часто скачиваемое из всех кыргызстанских аналогов. Сервис доступен для просмотра абонентам любого оператора связи КР, но только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется. Подключить ТВ прямо у себя в смартфоне можно в два счета — скачайте приложение O!TV и подключите любой пакет или тариф, в который включен сервис O!TV.
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Пакеты каналов
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Количество телеканалов
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40 каналов
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100 каналов
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146 каналов
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Стоимость в сутки
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3 сома
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5 сомов
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7 сомов
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Команды подключения
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*750*1#
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*750*2#
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*750*3#
С помощью подробной инструкции, а также видеообзора вы узнаете, как настроить Smart TV у себя дома и смотреть телеканалы на экране своего телевизора.