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Бизнес

Во Всемирный день чистоты в трех филиалах ОАО «МАМ» прошел субботник

В рамках республиканской акции, приуроченной ко Всемирному дню чистоты, в трех филиалах ОАО «Международный аэропорт «Манас» 15 сентября прошел субботник.

Акцию под девизом «Сделаем мир чище!» поддержали сотрудники аппарата управления ОАО «МАМ» — Бишкекского, Ошского и Иссык-Кульского филиалов.

Сотрудники провели санитарную очистку от мусора и сухотравия на территории аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль», а также на прилегающих к аэровокзальным комплексам участках. Приведены в порядок объекты производственного назначения.

Всего в благоустройстве территории трех аэропортов страны приняли участие порядка 500 человек.

«Сохранение чистоты нашей природы зависит в первую очередь от нас самих. Поэтому мы систематически проводим массовые субботники, ведь вместе мы сделаем мир чище!», — отметил председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев.
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