Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»

Приобретение ОАО «Международный аэропорт «Манас» 80 процентов акций ЗАО «Компания «Манас менеджмент» на протяжении последних двух лет продолжает периодически муссироваться определенным кругом лиц, с обвинительным уклоном утверждающих, что данная сделка заключена в противоречии с требованиями законодательства нашей страны. Разобраться в этой истории мы попробовали, разузнав подробности о ней непосредственно у одной из сторон этого договора купли-продажи акций — председателя правления ОАО «МАМ» Эмира Чукуева.

— Эмир Майрамбекович, прежде всего, расскажите, что это за компания, чем она занимается, какой интерес в ее приобретении был у аэропорта?

— ЗАО «Компания «Манас менеджмент» образована в 1998 году. На сегодня одной из основных целей работы ЗАО «Компания Манас менеджмент» является создание на базе ОАО «МАМ» условий, связующих страны СНГ с рынками Центральной Азии, Тихоокеанского региона, Дальнего Востока и Европы. Хотелось бы сразу подчеркнуть, что компания «Манас менеджмент» — это не только центр бортового питания, как утверждают некоторые «доброжелатели», это еще и большой воздушно-грузовой центр, оснащенный всеми необходимыми специализированными сооружениями и оборудованием для эффективного и своевременного обслуживания воздушных судов. По сути, мы выгодно приобрели уже хорошо раскрученный бизнес.

— Когда и как ОАО «МАМ» купило данную компанию?

— Эта сделка носила международный публичный характер. Компания была куплена летом 2015 года. Так, 21 апреля 2015 года нам поступило извещение о намерении продать 80 процентов акций ЗАО «Компания «Манас менеджмент», где ОАО «МАМ» имело долю в размере 20 процентов акций.

Предложение поступило от владельцев 80 процентов акций ЗАО «КММ» — австрийской компании T&FTrade&FinanceGes.m.b.H., и ОАО «МАМ» приняло решение воспользоваться преимущественным правом приобретения данного пакета акций ЗАО «КММ».

Были проведены соответствующие мероприятия, как того требует закон. Так, например, данный пакет акций был оценен независимым оценщиком, и его цена составляла более $21 миллиона. Благодаря проведенным переговорам с владельцами акций нам удалось снизить их стоимость до $12 миллионов.

Следует отметить, что к заключению данной сделки мы подошли со всей требуемой в таких случаях добросовестностью. Например, отчет об оценке рыночной стоимости получил экспертное заключение одной из авторитетных аудиторско-консалтинговых компаний — Ernst&Young, которая входит в «большую четверку» таких компаний, признанных во всем мире. Данное экспертное заключение определяет, что независимая оценка методологически подготовлена корректно. Естественно, о данной сделке были проинформированы как основной акционер — Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве КР, так и правительство Кыргызской Республики, от которых было получено одобрение по данной сделке.

Хотелось бы также отметить, что на момент переговоров у продавца акций имелся другой потенциальный покупатель в лице турецкой компании «Челеби», и в случае нашего отказа от приобретения, был риск смены владельца на частную турецкую компанию, что, безусловно, противоречило стратегии развития предприятия.

— Сейчас в некоторых СМИ выражается мнение, что данный пакет акций должен был быть передан ОАО «Международный аэропорт «Манас» компанией T&FTrade&FinanceGes.m.b.H. безвозмездно по окончании инвестиционного соглашения.

— Не хотелось бы сейчас заморачивать голову читателей юридическими тонкостями истории существования ЗАО «Компания «Манас менеджмент», но видимо без этого не обойтись. Одним из вопросов, в рамках проверки законности совершения данной сделки, является вопрос, вытекающий из п.2 Соглашения № 1 «Об организации акционерного общества закрытого типа по менеджменту кыргызских авиалиний — воздушного грузового центра и центра бортпитания» от 21 апреля 1998 года, заключенного между НАП «КАЖ» и ITI SpA. Именно данный пункт, по мнению некоторых «экспертов», указывает на якобы не отвечающие требованиям законодательства Кыргызской Республики действия органов управления ОАО «Международный аэропорт «Манас» при заключении вышеуказанной сделки и содержат, по их мнению, признаки совершенного преступления.

Между тем, факты говорят совершенно о другом. Действительно, в пункте 2 Соглашения № 1 «Об организации акционерного общества закрытого типа по менеджменту кыргызских авиалиний — воздушного грузового центра и центра бортпитания» от 21 апреля 1998 года, заключенного между НАП «КАЖ» и ITI SpA, установлено следующее: «начальное процентное распределение акций в ЗАО «КММ» будет следующим: 51 процент — НАП «КАЖ» и 49 процентов — ITI SpA, на первые 7 лет или до наступления периода полной выплаты капитального займа и процентов. После выполнения всех обязательств по отношению к ITI SpA, включая выплату вложенных активов, все акции ITI SpA должны быть переведены в распоряжение НАП «КАЖ».

В результате неправомерных действий определенных лиц с кыргызской стороны, пытавшихся осуществить передел собственности и отобрать у инвесторов их права, определенные первоначальным Соглашением, правительству Кыргызской Республики пришлось урегулировать эти вопросы в международном арбитраже, путем передачи 31 процента акций ущемленным иностранным акционерам.

Далее, после неправомерных действий кыргызской стороны и достижения консенсуса в международном арбитраже первоначальное Соглашение в корне изменилось. Так, п.п. 3.1.3. Соглашения об урегулировании, одобренного Распоряжением правительства КР № 475-р от 25 августа 2006 года, установлено следующее: «процентное распределение акций КММ между акционерами, будет следующим: Иностранные инвесторы (либо номинированная Компания) — 80 процентов, МАМ — 20 процентов. Стороны согласились, что доля иностранных инвесторов (либо номинированной Компании) в КММ не может быть уменьшена ни при каких обстоятельствах и такое распределение акций между акционерами будет сохраняться в течение всего срока деятельности КММ. Кыргызская сторона признает и подтверждает, что иностранные инвесторы свободны в правах владения, пользования и распоряжения данными акциями».

В соответствии с п.п. 4.2. вышеназванного Соглашения об урегулировании четко установлено следующее: «Положения настоящего Соглашения отменяют, изменяют и дополняют любые, не соответствующие им положения, содержащиеся в более ранних соглашениях, связанных с КММ, включая Начальное Соглашения Акционеров от 21.04.1998 года, Соглашение N 1 «Об организации акционерного общества закрытого типа по менеджменту кыргызских авиалиний — воздушного грузового центра и центра бортпитания» от 21.04.1998 года и т.д.»

Таким образом, более позднее Соглашение об урегулировании изменило, дополнило, а также аннулировало некоторые пункты Соглашения № 1 «Об организации акционерного общества закрытого типа по менеджменту кыргызских авиалиний — воздушного грузового центра и центра бортпитания» от 21.04.1998 года, касающиеся процентного распределения акций в ЗАО «КММ», а также каких-либо условий по их передаче по истечении 7 летнего периода.

Согласно Распоряжению Правительства КР № 91-р от 14 марта 2008 года, было одобрено Соглашение между компаниями FINREP Handels Ges.m.b.H и I.T.I. S.p.A., Департаментом гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и открытым акционерным обществом «Международный аэропорт «Манас». Согласно п.п. 2.1. данного Соглашения установлено, что «Соглашение об урегулировании, одобренное распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 25 августа 2006 года N 475-р, и на которое имеются ссылки в настоящем Соглашении, будет считаться вступившим в юридическую силу в дату подписания настоящего Соглашения.»

Соглашение об урегулировании одобренного Распоряжением Правительства КР № 475-р от 25 августа 2006 года, которым было изменено и дополнено Соглашение № 1 «Об организации акционерного общества закрытого типа по менеджменту кыргызских авиалиний — воздушного грузового центра и центра бортпитания» от 21.04.1998 года, вступило в силу с 14 марта 2008 года и подлежало исполнению со стороны кыргызской стороны в лице Департамента гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и ОАО «МАМ».

Хочу еще раз заверить, что в процессе данной сделки соблюдены все нормы и процедуры. Все действия были сделаны строго в рамках законодательства Кыргызской Республики. Неоспорим и тот факт, что на момент приобретения данного пакета акций они не были ничем ограничены у реестродержателя — именно эта организация отвечает за сохранность, движение и возможные ограничения, связанные с оборотом бездокументарных ценных бумаг — акций. Необходимо заметить, что, по сути, это приобретение на основе планов роста и является прерогативой хозяйственной деятельности предприятия и его развития в целом.

Однако по непонятным причинам и, возможно, в угоду каких-либо интересов некоторых лиц этот вопрос приобрел негативную окраску. Сначала из-за голословного публичного выступления лидера фракции «Ата Мекен» на всю страну о том, что якобы за $15 миллионов был куплен только центр бортового питания, и тем самым акционерному обществу был нанесен ущерб.

Это, как вы видите, совсем не так. Аэропорт купил бизнес. Нельзя оценивать бизнес только наличием каких-либо основных средств. Это и обученные и подготовленные кадры, и имеющаяся клиентская база, и репутация компании (гудвил), и перспективы развития. Простой, но достаточно характеризующий ситуацию пример: помните, было время, когда на, так называемых, европейских торговых рядах «Дордоя» торговое место могли продать и за $ 250 тысяч. А по сути, договор купли-продажи включал лишь смену собственника контейнера — «железки» стоимостью не более одной тысячи долларов. Продавалось бойкое место, где люди могли приумножить свои вложения в несколько раз за короткий промежуток времени. Этим и обусловливалась его огромная цена. Это и есть бизнес.

Допустим также такую ситуацию. На сегодняшний день балансовая стоимость активов ОАО «МАМ» 11 миллиардов сомов. Как Вы думаете, если бы завтра мы продали все акции аэропорта за такую цену, что бы было? Наверное, мы бы все оказались за решеткой, потому что аэропорт — это не только стоимость активов, но и цена всего бизнеса, с возможными прибылями и убытками он стоит гораздо дороже.

После приобретения оставшейся 80-процентной доли компании в 2015 году, с 2016 года возросла чистая прибыль на 47миллионов 890 тысяч сомов (81 процент) по отношению к 2015 году. В 2017 году чистая прибыль выросла на 34 процента в сравнении с 2016 годом. Исходя из спрогнозированных данных на 2021 год сумма чистой прибыли окупит вложенные инвестиции, т.е. окупаемость проекта ожидается на 7 год владения акциями. Хотя по предварительным расчетам окупаемость вложенной инвестиции составляла 10-11 лет.

За три года ЗАО «ММС» заработало 310 миллионов сомов чистой прибыли. Ожидаемый прогноз за 2018 год — 180 миллионов сомов.

На 31 декабря 2017 года балансовая стоимость акций ЗАО «ММС» составила 1 миллиард 426 миллионов 51 тысячу сомов и увеличилась на 249 процентов по сравнению с 2015 годом.

Еще раз хочу отметить, что данная сделка проведена в рамках реализации стратегических проектов вступления нашей страны в ЕАЭС и в целях консолидации авиационной инфраструктуры и ресурсов.

Надо помнить, что это наши внутренние инвестиции, стратегическая сделка, от которой нельзя ожидать, что, потратив сегодня один доллар, завтра мы получим сразу же два. Так в легальном бизнесе не бывает.

Создание транспортно-логистического центра — это не год и не два работы, а постепенный кропотливый труд всех звеньев компании как минимум в течение 10-15 лет. Это реальный факт, и все должны это понимать. Нет и не может быть серьезных аргументов против, кроме всевозможных интриг и использования некоторых сложностей при организации процесса. Главное, что сейчас создается реальная база, уже есть определенные успехи, возрос объем карго составляющей нашего терминала.

— Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития компании?

— Во-первых, ЗАО «Компания «Манас менеджмент» является единственным предприятием по обработке авиагрузов в Кыргызской Республике, и она определена в качестве точки карго входа на юге ЕАЭС. Сейчас наблюдается заинтересованность транспортно-логистических компаний, в том числе турецких и китайских, в экспорте товаров народного потребления в ЕАЭС через возможности нашего терминала по маршруту КНР — КР — ЕАЭС.

В заключение хотелось бы добавить, что подобного рода голословные заявления чем-то заинтересованных лиц могут иметь весьма негативные и плачевные последствия не только для аэропорта «Манас», но и в целом для бизнеса и инвестиционного климата в стране.

Хотим мы того или нет, но деятельность аэропорта сильно интегрирована в мировой авиарынок. Знайте, мы прилагаем огромные усилия для привлечения новых партнеров. Главные вопросы, интерсующие международных авиабизнесменов — политико-экономическая стабильность в стране и регионе, гарантии своих возможных вкладов и инвестиций. Однако, как мы видим, муссирование абсурдных заявлений реально наносят ущерб такому сотрудничеству и развитию бизнеса, приводят к стагнации в развитии предприятия, наносят ущерб имиджу нашей компании.

Более того, мы очень четко осознаем социальную составляющую вопроса: в этой компании трудится около 250 сотрудников — наших сограждан, имеющих немалый опыт работы, они трудятся, чтобы содержать свои семьи. Плюс сателлиты, выстраивающие свои хозяйственные отношения с данной компанией и также обеспечивающие свои семьи.

Мультипликативно какие-либо турбулентные события, связанные с функционированием терминала, негативно отразятся на тысячах людей. И кто из нынешних «доброжелателей» потом будет кормить их?

Хочу сказать, что мы не имели и не имеем права принимать безответственные решения! Несмотря на периодически озвучиваемые в некоторых СМИ непроверенные факты и лжезаявления в угоду своим корыстным амбициям, мы понимаем: истина всегда одна. И это должен осознавать каждый из нас!