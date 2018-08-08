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Бизнес

В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей

В Международном аэропорту «Манас» 8 августа встретили участников и победителей IX Всемирных детских игр победителей, которые проходили 3-5 августа в Москве (Россия).

Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев поздравил детей и их родителей с участием и медалями в таком масштабном турнире.

«Второго августа мы провожали наших победителей в Москву, а сегодня встречаем их как победителей на международной арене. От чистого сердца желаем вам крепкого здоровья и неиссякаемого желания жить, творить и радоваться», — пожелал детям Эмир Чукуев.

Как рассказала директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева, дети из Кыргызстана впервые принимают участие во Всемирных детских играх победителей.

«Это самый масштабный турнир среди детей, победивших онкологические заболевания, который помогает ребятам забыть о болезни и вернуться к активной жизни. Также Игры помогают родителям, которые, видя радость в глазах своих детей, начинают вдохновлять других родителей не опускать руки и бороться», — сказала она.

Из девяти кыргызстанцев семеро детей выиграли медали: две золотые, три серебряные и две бронзовые.

В программе Игр победителей было шесть видов спорта: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, футбол. Возраст участников — от 7 до 16 лет.

Это крупнейший волонтерский проект благотворительного фонда «Подари жизнь» (РФ), в котором приняли участие 500 детей из России, Беларуси, Египта, Германии, Индии, Латвии, Турции, Украины и других стран.
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