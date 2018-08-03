В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения

В международном аэропорту «Манас» 2 августа 2018 года прошли командно-штабные учения «Действие органов управления и сил аварийно-спасательных команд при возникновении ЧС».

Цель учений - совершенствование практических навыков всех служб бишкекского филиала ОАО «МАМ», тренировка управления ими при ликвидации чрезвычайных ситуаций и при экстренной эвакуации персонала и посетителей аэровокзала аэропорта «Манас», а также отработка участниками штабного учения практических действий по оценке обстановки, по принятию решений и постановке задач подчиненным при ликвидации ЧС.

Участники учения должны были отработать действия в условной чрезвычайной ситуации – при пожаре:

оповещение;

эвакуация персонала и посетителей АВК;

ликвидация последствий пожара;

отработка практических действий аварийно-спасательных команд и другое.

Согласно тактическому замыслу, на втором этаже аэровокзального комплекса аэропорта «Манас» в результате технической неисправности электропроводки произошло возгорание, которое привело к воспламенению и задымлению.

По легенде учения, к моменту прибытия первых пожарных подразделений пожар распространился на третьем этаже АВК. В горящем и смежных с ним помещениях корпуса создалось сильное задымление и поднялась высокая температура.

Для ликвидации последствий ЧС были привлечены все силы экстренного реагирования, развернут пункт временного размещения пассажиров и сотрудников, отработано межведомственное взаимодействие всех экстренных служб.

В ходе тушения условного пожара были отработаны вопросы взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с другими службами БФ ОАО «МАМ», а также приемы и способы тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.