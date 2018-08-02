Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров

В июле 2018 года завершен очередной этап строительно-монтажных работ по расширению здания аэровокзала международного аэропорта «Ош». На сегодня зал ожидания аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров. Проект «Дополнительная пристройка к зданию аэровокзала аэропорта «Ош» был разработан в 2017 году.

В аэропорту «Ош» ежегодно увеличивается пассажиропоток, в связи с этим возникла острая необходимость в расширении и модернизации аэровокзала аэропорта «Ош». За последние два года для создания аэровокзального комплекса, соответствующего международным стандартам, проделана колоссальная работа по реконструкции аэропорта.

В аэровокзальный комплекс входят залы прилета и вылета, VIP-зал и зал официальных делегаций. Это все положительно влияет на комфорт и качество обслуживания пассажиров, что также ведет к увеличению пропускной способности аэропорта «Ош». Сейчас пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 550-600 пассажиров в час.

На данный момент общая площадь аэровокзального комплекса международного аэропорта «Ош» составляет порядка 9250 квадратных метров. В 2015 году общая площадь аэровокзала составляла более 3500 квадратных метров.

Справка.

2016

Увеличено здание прилета пассажиров аэропорта «Ош» на 660 квадратных метров.

Завершена реконструкция второго этажа в зале вылета, где полезная площадь увеличилась на 350 квадратных метров.

Построены 2 помещения площадью 140 квадратных метров (контрольно-пропускные пункты) для досмотра и пропуска авиапассажиров и VIP-персон.

Завершена работа по расширению АВК аэропорта «Ош» в сторону перрона и увеличена производственная площадь на 900 квадратных метров.

Завершено строительство автостоянки для обеспечения парковочных площадей и безопасного проезда спецмашин аэропорта.

2017

Завершена перепланировка международного сектора — разделение залов: VIP-зал и зал официальных делегаций. Площадь составила 623 квадратных метра.

Завершена реализация проекта «Расширение здания аэровокзала из облегченных конструкций» (между КПП и АВК) на 600 квадратных метров.

Завершен проект «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки».

Оборудована комната матери и ребенка.

2018