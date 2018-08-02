Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров

В июле 2018 года завершен очередной этап строительно-монтажных работ по расширению здания аэровокзала международного аэропорта «Ош». На сегодня зал ожидания аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров. Проект «Дополнительная пристройка к зданию аэровокзала аэропорта «Ош» был разработан в 2017 году.
В аэропорту «Ош» ежегодно увеличивается пассажиропоток, в связи с этим возникла острая необходимость в расширении и модернизации аэровокзала аэропорта «Ош». За последние два года для создания аэровокзального комплекса, соответствующего международным стандартам, проделана колоссальная работа по реконструкции аэропорта.
В аэровокзальный комплекс входят залы прилета и вылета, VIP-зал и зал официальных делегаций. Это все положительно влияет на комфорт и качество обслуживания пассажиров, что также ведет к увеличению пропускной способности аэропорта «Ош». Сейчас пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 550-600 пассажиров в час.
На данный момент общая площадь аэровокзального комплекса международного аэропорта «Ош» составляет порядка 9250 квадратных метров. В 2015 году общая площадь аэровокзала составляла более 3500 квадратных метров.
Справка.
2016
- Увеличено здание прилета пассажиров аэропорта «Ош» на 660 квадратных метров.
- Завершена реконструкция второго этажа в зале вылета, где полезная площадь увеличилась на 350 квадратных метров.
- Построены 2 помещения площадью 140 квадратных метров (контрольно-пропускные пункты) для досмотра и пропуска авиапассажиров и VIP-персон.
- Завершена работа по расширению АВК аэропорта «Ош» в сторону перрона и увеличена производственная площадь на 900 квадратных метров.
- Завершено строительство автостоянки для обеспечения парковочных площадей и безопасного проезда спецмашин аэропорта.
2017
- Завершена перепланировка международного сектора — разделение залов: VIP-зал и зал официальных делегаций. Площадь составила 623 квадратных метра.
- Завершена реализация проекта «Расширение здания аэровокзала из облегченных конструкций» (между КПП и АВК) на 600 квадратных метров.
- Завершен проект «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки».
- Оборудована комната матери и ребенка.
2018
- Сдан в эксплуатацию новый зал прилета аэропорта «Ош». До начала строительства площадь зала прилета составляла 660 квадратных метров, а после завершения строительных работ общая площадь зала прилета стала 1880 квадратных метров. Для ускорения процесса получения багажа установлено дополнительное оборудование системы выдачи багажа, сейчас их три.
- На данный момент ведется работа по удлинению ИВПП на 400 м.