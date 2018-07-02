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Бизнес

Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику

В Международном аэропорту «Манас» 29 июня состоялась церемония официальной передачи навигационного оборудования и наземной специальной техники в рамках Грантового соглашения между правительством Кыргызской Республики и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас», подписанного 26 октября 2015 года.

В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Шиничи Китаока и председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев.

Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев отметил, что в рамках этого проекта главная воздушная гавань страны оснащается современным оборудованием и специальной техникой, отвечающими требованиям международных стандартов.

«Наш коллектив с особой симпатией относится к японскому народу за помощь и постоянную поддержку. Нашим специалистам будет почетно и приятно работать на такой современной технике, где есть табличка с теплыми словами «Помощь от народа Японии», — сказал он.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил правительство Японии и JICA за помощь, оказываемую стране, и отметил, что техника и оборудование, полученные в рамках этого проекта, будут способствовать обеспечению безопасности полетов и улучшению качества предоставляемых услуг в аэропорту «Манас».

«В настоящее время помощь, оказываемая правительством Японии, охватывает не только транспортный сектор, но и практически все отрасли экономики страны: здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Благодаря безвозмездной помощи правительства Японии мы получили современное навигационное оборудование. Теперь аэропорт «Манас» сможет гарантировать высочайшую безопасность полетов в условиях низкой видимости», — сказал он.

В рамках проекта «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» будут получены навигационное оборудование и наземная специальная техника на общую сумму 1 489 346 000 японских иен (один миллиард четыреста восемьдесят девять миллион триста сорок шесть тысяч японских иен).

Справка: Грантовое соглашение между правительством Кыргызской Республики и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» подписано 26 октября 2015 года, в ходе официального визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Кыргызскую Республику.

10 марта 2016 года Жогорку Кенеш принял Закон «О ратификации обменных нот между правительством КР и правительством Японии и Грантового соглашения между правительством КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас», подписанных 26 октября 2015 года в Бишкеке».

18 марта 2016 года президент КР подписал вышеуказанный закон.

23 мая 2016-го в Токио состоялся тендер на поставку спецтехники и оборудования для Международного аэропорта «Манас» в рамках грантовой помощи правительства Японии.

По результатам проведенного тендера 27 мая 2016 года в Токио подписаны контракты со следующими японскими компаниями:

— поставку навигационного оборудования (ILS, VOR/DME) осуществляет NEC Corporation;

— поставку аэродромной пожарной машины, специальной техники для наземного обслуживания воздушных судов и зимнего содержания аэродромов — Ogawa Seiki Co., Ltd.

12 июля 2016 года JICA одобрило контракты, заключенные с вышеуказанными японскими поставщиками в рамках грантового соглашения.

Консультантом проекта является консорциум Nippon Koei Co., Ltd. и Japan Airport Consultants, Inc., Япония.

Перечень навигационного оборудования и спецтехники, полученных в рамках 1-го этапа проекта «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» (2017 год)

№ п-п

Наименование оборудования

Количество
  1. Система посадки воздушных судов по приборам (система ILS)

1.1.

Курсовой радиомаяк (ВПП-08)

1 комплект

1.2.

Глиссадный радиомаяк (ВПП-08)

1 комплект

1.3.

DME — посадочный дальномерный радиомаяк) (ВПП-08)

1 комплект
  1. VOR/DME (всенаправленный азимутальный радиомаяк, совмещенный с дальномерным радиомаяком (DME) *

2.1.

Оборудование VOR/DME (*данное оборудование получило ГП «Кыргызаэронавигация»)

1 комплект
  1. Аэродромная пожарная техника

3.1.

Аэродромная пожарная машина

1
  1. Спецтехника для зимнего содержания аэродромов

4.1.

Аэродромная плужно-щеточная снегоуборочная машина

2

4.2.

Аэродромная фрезерно-роторная снегоуборочная машина

2

4.3.

Аэродромный комбинированный распределитель антигололедных химреагентов на аэродромное покрытие

1
  1. Наземная спецтехника для обслуживания воздушных судов

5.1.

Контейнерный/паллетный перегружатель грузов (Хайлоадер)

2

5.2.

Самоходный ленточный погрузчик (для погрузки и выгрузки багажа)

2

5.3.

Аэродромный тягач для буксировки воздушных судов

1

5.4.

Установка воздушного запуска двигателей воздушных судов (УВЗ)

1

5.5.

Самоходная спецмашина обслуживания санузлов воздушных судов

1

5.6.

Самоходная спецмашина для заправки воздушных судов водой (водозаправочная машина)

2

5.7.

Аэродромный автономный источник наземного электропитания воздушных судов

2

5.8.

Автономная установка для кондиционирования салонов воздушных судов

2

5.9.

Тягач на электрической тяге для буксировки багажных и контейнерных тележек

5

5.10.

Специальные прицеп-тележки для перевозки багажа

13

5.11.

Специальные прицеп-тележки для перевозки багажных контейнеров

12

Итого в 2017 году получено спецтехники и навигационного оборудования на сумму 1 184 871 500 японских иен.

Перечень навигационного оборудования, полученного в рамках 2-го этапа проекта «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» (2018 год)

№ п-п

Наименование оборудования

Количество
  1. Система посадки воздушных судов по приборам (система ILS)

1.1.

Курсовой радиомаяк (ВПП-26)

1 комплект

1.2.

Глиссадный радиомаяк (ВПП-26)

1 комплект

1.3.

DME — посадочный дальномерный радиомаяк) (ВПП-26)

1 комплект

Итого в 2018 году получено навигационное оборудование на сумму 304 474 500 японских иен.
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