Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику

В Международном аэропорту «Манас» 29 июня состоялась церемония официальной передачи навигационного оборудования и наземной специальной техники в рамках Грантового соглашения между правительством Кыргызской Республики и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас», подписанного 26 октября 2015 года.
В торжественной церемонии приняли участие премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Шиничи Китаока и председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев.
Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев отметил, что в рамках этого проекта главная воздушная гавань страны оснащается современным оборудованием и специальной техникой, отвечающими требованиям международных стандартов.
«Наш коллектив с особой симпатией относится к японскому народу за помощь и постоянную поддержку. Нашим специалистам будет почетно и приятно работать на такой современной технике, где есть табличка с теплыми словами «Помощь от народа Японии», — сказал он.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил правительство Японии и JICA за помощь, оказываемую стране, и отметил, что техника и оборудование, полученные в рамках этого проекта, будут способствовать обеспечению безопасности полетов и улучшению качества предоставляемых услуг в аэропорту «Манас».
«В настоящее время помощь, оказываемая правительством Японии, охватывает не только транспортный сектор, но и практически все отрасли экономики страны: здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Благодаря безвозмездной помощи правительства Японии мы получили современное навигационное оборудование. Теперь аэропорт «Манас» сможет гарантировать высочайшую безопасность полетов в условиях низкой видимости», — сказал он.
В рамках проекта «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» будут получены навигационное оборудование и наземная специальная техника на общую сумму 1 489 346 000 японских иен (один миллиард четыреста восемьдесят девять миллион триста сорок шесть тысяч японских иен).
Справка: Грантовое соглашение между правительством Кыргызской Республики и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» подписано 26 октября 2015 года, в ходе официального визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Кыргызскую Республику.
10 марта 2016 года Жогорку Кенеш принял Закон «О ратификации обменных нот между правительством КР и правительством Японии и Грантового соглашения между правительством КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по проекту «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас», подписанных 26 октября 2015 года в Бишкеке».
18 марта 2016 года президент КР подписал вышеуказанный закон.
23 мая 2016-го в Токио состоялся тендер на поставку спецтехники и оборудования для Международного аэропорта «Манас» в рамках грантовой помощи правительства Японии.
По результатам проведенного тендера 27 мая 2016 года в Токио подписаны контракты со следующими японскими компаниями:
— поставку навигационного оборудования (ILS, VOR/DME) осуществляет NEC Corporation;
— поставку аэродромной пожарной машины, специальной техники для наземного обслуживания воздушных судов и зимнего содержания аэродромов — Ogawa Seiki Co., Ltd.
12 июля 2016 года JICA одобрило контракты, заключенные с вышеуказанными японскими поставщиками в рамках грантового соглашения.
Консультантом проекта является консорциум Nippon Koei Co., Ltd. и Japan Airport Consultants, Inc., Япония.
Перечень навигационного оборудования и спецтехники, полученных в рамках 1-го этапа проекта «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» (2017 год)
|
№ п-п
|
Наименование оборудования
|
Количество
|
|
1.1.
|
Курсовой радиомаяк (ВПП-08)
|
1 комплект
|
1.2.
|
Глиссадный радиомаяк (ВПП-08)
|
1 комплект
|
1.3.
|
DME — посадочный дальномерный радиомаяк) (ВПП-08)
|
1 комплект
|
|
2.1.
|
Оборудование VOR/DME (*данное оборудование получило ГП «Кыргызаэронавигация»)
|
1 комплект
|
|
3.1.
|
Аэродромная пожарная машина
|
1
|
|
4.1.
|
Аэродромная плужно-щеточная снегоуборочная машина
|
2
|
4.2.
|
Аэродромная фрезерно-роторная снегоуборочная машина
|
2
|
4.3.
|
Аэродромный комбинированный распределитель антигололедных химреагентов на аэродромное покрытие
|
1
|
|
5.1.
|
Контейнерный/паллетный перегружатель грузов (Хайлоадер)
|
2
|
5.2.
|
Самоходный ленточный погрузчик (для погрузки и выгрузки багажа)
|
2
|
5.3.
|
Аэродромный тягач для буксировки воздушных судов
|
1
|
5.4.
|
Установка воздушного запуска двигателей воздушных судов (УВЗ)
|
1
|
5.5.
|
Самоходная спецмашина обслуживания санузлов воздушных судов
|
1
|
5.6.
|
Самоходная спецмашина для заправки воздушных судов водой (водозаправочная машина)
|
2
|
5.7.
|
Аэродромный автономный источник наземного электропитания воздушных судов
|
2
|
5.8.
|
Автономная установка для кондиционирования салонов воздушных судов
|
2
|
5.9.
|
Тягач на электрической тяге для буксировки багажных и контейнерных тележек
|
5
|
5.10.
|
Специальные прицеп-тележки для перевозки багажа
|
13
|
5.11.
|
Специальные прицеп-тележки для перевозки багажных контейнеров
|
12
|
Итого в 2017 году получено спецтехники и навигационного оборудования на сумму 1 184 871 500 японских иен.
Перечень навигационного оборудования, полученного в рамках 2-го этапа проекта «Улучшение оборудования Международного аэропорта «Манас» (2018 год)
|
№ п-п
|
Наименование оборудования
|
Количество
|
|
1.1.
|
Курсовой радиомаяк (ВПП-26)
|
1 комплект
|
1.2.
|
Глиссадный радиомаяк (ВПП-26)
|
1 комплект
|
1.3.
|
DME — посадочный дальномерный радиомаяк) (ВПП-26)
|
1 комплект
|
Итого в 2018 году получено навигационное оборудование на сумму 304 474 500 японских иен.