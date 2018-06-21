Эмир Чукуев: Аллея Авиационной славы будет показателем преемственности поколений

В Кыргызском авиационном институте имени И.Абдраимова 20 июня 2018 года состоялся марафон по сбору средств на реализацию проекта «Организация и благоустройство аллеи Авиационной славы Кыргызстана», в ходе которого было собрано более 300 тысяч сомов.

Открыл мероприятие заместитель министра транспорта и дорог КР Женишбек Ногойбаев. «Создание аллеи Авиаторов Кыргызской Республики будет иметь положительные стороны: это дань уважения ветеранам гражданской авиации, стоящим у истоков развития гражданской отечественной авиации, и появление еще одной достопримечательности в Бишкеке», — сказал он.

Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев отметил, что инициатива об открытии аллеи Авиационной славы Кыргызстана была поддержана ветеранами гражданской авиации весной прошлого года.

Открытие аллеи — это дань уважения всем ветеранам авиации, которых уже нет рядом и которые еще в строю. Аллея Авиационной славы будет наглядным показателем преемственности поколений. Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев

По его словам, полная реализация проекта аллеи Авиационной славы будет проходить в 2-3 этапа, по мере поступления финансовых средств. Так, к празднованию 85-й годовщины Дня гражданской авиации Кыргызской Республики (7 октября 2018 года) планируется реализовать первый этап проекта — благоустройство аллеи, установку скамеек, озеленение территории.

Сбор средств на строительство комплекса продолжается. Все желающие могут перечислить денежные средства на расчетный счет Объединения юридических лиц «Ассоциация «Авиационных предприятий гражданской авиации».

Реквизиты для перечисления: Объединение юридических лиц «Ассоциация «Авиационных предприятий гражданской авиации». Номер банковского счета: 1091820156590188, Бишкекский центральный филиал ОАО «Оптима Банк», 720040, г.Бишкек, ул.Киевская, д.104/1, БИК филиала: 109018. SWIFT: ENEJKG22 (указать: «Для создания аллеи Авиаторов»).

Аллея авиационной славы Кыргызстана будет расположена на дороге, ведущей от проспекта Ч.Айтматова к зданию бывшего агентства «Аэрофлота», расположенного по адресу: пр.Ч.Айтматова, 95.

Стоит отметить, что район старого аэропорта является историческим объектом. В этом районе располагался старый столичный аэропорт «Фрунзе». Здание аэровокзала, которое после закрытия старого аэропорта использовалось как агентство «Аэрофлота», усилиями ОАО «МАМ» сохранено и находится на балансе предприятия.

Создание аллеи Авиаторов будет иметь ряд положительных сторон:

дань уважения ветеранам гражданской авиации, стоявшим у истоков развития авиации Кыргызстана;

появление в столице еще одной достопримечательности;

новое место для отдыха и прогулок горожан и туристов;

вклад в восстановление прежнего исторического статуса зеленого города;

улучшение имиджа города.

Во время празднования Дня гражданской авиации Кыргызстана (7 октября) аллея Авиационной славы будет служить площадкой и местом встречи ветеранов гражданской авиации, выпускников учебных заведений гражданской авиации, работников авиационной отрасли нашей республики, и это, надеемся, станет доброй традицией.