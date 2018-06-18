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Бизнес

Марафон по сбору средств на строительство аллеи Авиаторов пройдет 20 июня

В Кыргызском авиационном институте имени И.Абдраимова 20 июня 2018 года состоится марафон по сбору средств на реализацию проекта «Организация и благоустройство аллеи Авиационной славы Кыргызстана».

В 2017 году ОАО «Международный аэропорт «Манас» выдвинуло инициативу о создании в районе старого аэропорта аллеи Авиационной славы Кыргызстана на дороге, ведущей от проспекта Ч.Айтматова к зданию бывшего агентства «Аэрофлот». Идею поддержали ветераны гражданской авиации, Союз авиаторов КР и другие представители авиаотрасли страны.

Герои авиации — это наша общая гордость и память. Поэтому мы приглашаем участвовать в строительстве комплекса весь город. Мы верим, что аллея Авиаторов станет не только данью уважения истории гражданской авиации, но и символом нашего единства.

Председатель правления ОАО «МАМ» Эмир Чукуев

Так, в рамках I этапа проекта планируются строительство и благоустройство аллеи, фонтана, установка скамеек, озеленение и освещение территории.

В рамках II этапа планируется возведение на объекте памятника первому кыргызскому национальному пилоту и заслуженному пилоту СССР Ишембаю Абдраимовичу Абдраимову, что позволит будущему поколению знать и помнить основателя отечественной гражданской авиации.

Стоит отметить, что район старого аэропорта является историческим объектом. В этом районе располагался старый столичный аэропорт «Фрунзе». Здание аэровокзала, которое после закрытия старого аэропорта использовалось как агентство «Аэрофлот», усилиями ОАО «МАМ» сохранено и находится на балансе предприятия.

Создание аллеи Авиаторов будет иметь ряд положительных сторон:

  • дань уважения ветеранам гражданской авиации, стоявшим у истоков развития авиации Кыргызстана;
  • появление в столице еще одной достопримечательности;
  • новое место для отдыха и прогулок горожан и туристов;
  • вклад в восстановление прежнего исторического статуса зеленого города;
  • улучшение имиджа города.

Во время празднования Дня гражданской авиации Кыргызстана (7 октября) аллея Авиационной славы будет служить площадкой и местом встречи ветеранов гражданской авиации, выпускников учебных заведений гражданской авиации, работников авиационной отрасли нашей республики, и это, надеемся, станет доброй традицией.

Реквизиты для перечисления: Объединение юридических лиц «Ассоциация «Авиационных предприятий гражданской авиации». Номер банковского счета: 1091820156590188, Бишкекский центральный филиал ОАО «Оптима Банк», 720040, г.Бишкек, ул.Киевская, д.104/1, БИК филиала: 109018. SWIFT: ENEJKG22 (указать: «Для создания аллеи Авиаторов»).

Организаторы и партнеры: Ассоциация авиационных предприятий гражданской авиации, ОАО «Международный аэропорт «Манас», Кыргызский авиационный институт имени И.Абдраимова, Союз авиаторов КР, Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР.

Начало регистрации в 9.00. Начало марафона — 10.00.

Детальную информацию можно получить по телефонам:

  • +996312 69 31 39, 0555 92 00 09 (Назгуль Орозканова, ОАО «МАМ»);
  • +996312 41 80 38, 0709 84 50 64 (Кундуз Жунушалиева, Авиаинститут).
 
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