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Бизнес

ОАО «МАМ» поздравило маленьких пассажиров с Международным днем защиты детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей-пассажиров двух местных авиарейсов.

В зале прилета аэропорта «Манас» 1 июня юных пассажиров рейсов № 106 авиакомпании «Тез Джет» и № 194 авиакомпании «Эйр Манас» по направлению Ош Бишкек ждал сюрприз. Их встречали ростовые куклы с воздушными шарами и подарками. А по громкой связи вместо привычных объявлений звучали любимые детские песни. Порядка 40 маленьких пассажиров получили от ОАО «МАМ» памятные подарки  сладости и мягкие игрушки.

  «Дети  наше будущее и смысл жизни. От имени многочисленного коллектива нашего предприятия поздравляю с Днем защиты детей всех маленьких граждан нашей страны! Желаю по-настоящему счастливого и беззаботного детства, крепкой любви родителей, здоровья и мирного неба!»  поздравил председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев.
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