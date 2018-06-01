ОАО «МАМ» поздравило с праздником детей-сирот Аламудунского района

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей-сирот Аламудунского района Чуйской области с Международным днем защиты детей.

В преддверии Дня защиты детей 31 мая в Доме культуры имени С.Чокморова прошло торжественное мероприятие для 117 детей-сирот Аламудунского района. Районный отдел народного образования Аламудунского района организовал для детей праздничный концерт, где с танцевальными и песенными номерами выступили молодые таланты Аламудунского района дошкольного и школьного возраста.

В завершение торжественного мероприятия всем детям вручили подарки (продукты питания).

ОАО «МАМ» шефствует над детьми-сиротами Аламудунского района Чуйской области на протяжении 17 лет и несколько раз в год оказывает им адресную помощь.