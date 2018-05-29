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Бизнес

Более 1 миллиона пассажиров обслужило ОАО «МАМ» за 4 месяца 2018 года

За 4 месяца 2018 года ОАО «Международный аэропорт «Манас» обслужило 1 миллион 72 тысячи 347 пассажиров.

Из них внутренними авиалиниями воспользовался 401 291 человек, международными — 671 056.

Также было обслужено 9 610 рейсов. По международным направлениям — 6 238, по внутренним количество рейсов составило 3 372.

Филиалы ОАО «МАМ» по отдельности:

  • Бишкекский филиал ОАО «МАМ» обслужил 6 378 рейсов, пассажиропоток составил 627 694 человека.
  • Ошский филиал ОАО «МАМ» обслужил 3 216 рейсов, пассажиропоток составил 444 608 человек.
  • Иссык-Кульский филиал ОАО «МАМ» обслужил 16 рейсов, пассажиропоток — 45 человек.
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