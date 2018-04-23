15:40
USD 68.59
EUR 84.47
RUB 1.12
Бизнес

В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров

По итогам первого квартала 2018 года общий пассажиропоток ОАО «Международный аэропорт «Манас» составил 795 тысяч 717 пассажиров, что на 3,1 процента больше показателей 2017 года.

Из них: внутренние авиалинии — 313 тысяч 479 человек, международные — 482 тысячи 238 человек.

За этот период  ОАО «Международный аэропорт «Манас»  обслужил 7 тысяч 184 рейса. По международным направлениям — 4 тысячи 548, а по внутренним направлениям количество рейсов составило 2 тысячи 636.

Филиалы ОАО «МАМ» по отдельности:

  • Бишкекский филиал ОАО «МАМ» обслужил 4 тысячи 773 рейса, пассажиропоток составил 466 тысяч  608 человек.
  • Ошский филиал ОАО «МАМ» обслужил 2 тысячи 399 рейсов, пассажиропоток составил 329 тысяч  72 человека.
  • Иссык-Кульский филиал ОАО «МАМ» обслужил 12 рейсов, пассажиропоток — 37 человек.
Ссылка:
просмотров: 48
Версия для печати
Материалы по теме
«Компания Манас Менеджмент» — 20 лет на высоте
Максимальная эффективность рекламы в аэропортах Кыргызстана
Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник
Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей
Сапар Исаков прилетел в Ош на вертолете и открыл новый зал прилета аэропорта
Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Площадь аэровокзального комплекса аэропорта «Ош» увеличилась на 2160 м²
ОАО «МАМ» поддержало издание первого сборника детских сказок Ч.Айтматова
Популярные новости
Настоящий &laquo;СУПЕРХАЙП&raquo;&nbsp;&mdash; 200&nbsp;ГБ Интернета в&nbsp;неделю всего за&nbsp;30&nbsp;сомов! Настоящий «СУПЕРХАЙП» — 200 ГБ Интернета в неделю всего за 30 сомов!
За&nbsp;пробки больше не&nbsp;платят пользователи Яндекс.Такси За пробки больше не платят пользователи Яндекс.Такси
Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения
Кто может выиграть в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 700 тысяч сомов за&nbsp;денежные переводы? Кто может выиграть в «Бакай Банке» 700 тысяч сомов за денежные переводы?
Бизнес
В&nbsp;I&nbsp;квартале 2018 года аэропорт &laquo;Манас&raquo; обслужил более 795 тысяч пассажиров В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров
Кто может выиграть в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; 700 тысяч сомов за&nbsp;денежные переводы? Кто может выиграть в «Бакай Банке» 700 тысяч сомов за денежные переводы?
&laquo;Компания Манас Менеджмент&raquo;&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет на&nbsp;высоте «Компания Манас Менеджмент» — 20 лет на высоте
Жители солнечного города&nbsp;Ош поприветствовали веловесну! Жители солнечного города Ош поприветствовали веловесну!