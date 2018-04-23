В I квартале 2018 года аэропорт «Манас» обслужил более 795 тысяч пассажиров

По итогам первого квартала 2018 года общий пассажиропоток ОАО «Международный аэропорт «Манас» составил 795 тысяч 717 пассажиров, что на 3,1 процента больше показателей 2017 года.

Из них: внутренние авиалинии — 313 тысяч 479 человек, международные — 482 тысячи 238 человек.



За этот период ОАО «Международный аэропорт «Манас» обслужил 7 тысяч 184 рейса. По международным направлениям — 4 тысячи 548, а по внутренним направлениям количество рейсов составило 2 тысячи 636.



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