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Бизнес

«Компания Манас Менеджмент» — 20 лет на высоте

ЗАО «Компания Манас Менеджмент» отметила 20-летие.

Решение о создании компании принято 21 апреля 1998-го. А 27 ноября того же года подписано соглашение с итальянским банком Mediocredito Centrale о предоставлении кредита на сумму $10,5 миллиона. Деньги ушли на возведение Воздушно-грузового центра и Центра бортового питания, покупку техники и оборудования. Строительство завершили в конце 2000-го, и вскоре компания приступила к работе.

В настоящее время 100 процентами акций компании владеет ОАО «Международный аэропорт «Манас». Услуги ЗАО делятся на два типа: погрузка(разгрузка) и хранение любых типов грузов и почты; приготовление, комплектование и доставка бортпитания на воздушные суда.

У компании есть сертификат лучшего налогоплательщика КР, выданный ГНС.

В среднем ЗАО выплачивает 55 миллионов сомов в год в виде налогов.

Поздравить компанию-юбиляра пришли замминистра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев, директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев и многочисленные партнеры.

«Наша компания прошла большой путь. Мы сумели получить хорошие результаты. За последние три года объем грузов увеличился почти на 60 процентов, бортового питания — на 45 процентов. Чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза, — сообщил журналистам президент ЗАО Асан Токтосунов. — В компании работают более 300 человек. Коллектив — наша основная ценность. Средний возраст сотрудников — 35 лет, а стаж работы — около восьми лет».

«По финансовым показателям 2017-го это одна из наших лучших дочерних компаний. Надеюсь, успехи будут приумножаться. Для этого все есть», — сказал председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас» Болот Жумабеков.

Председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Эмир Чукуев отметил, что к высоким результатам ЗАО привели общий труд коллектива и старания менеджмента.

В рамках торжества руководство ЗАО наградило отличившихся сотрудников. Затем начался концерт.

Для гостей приготовили экскурсию по территории. Вначале показали Воздушно-грузовой центр. Его площадь — 3360 квадратных метров. Проектная мощность — 100 тысяч тонн груза в год. Он оснащен современным оборудованием, новейшей системой видеонаблюдения, климатическим контролем, пожарной сигнализацией и системой автоматического пожаротушения. В наличии боксы для хранения особых и специальных грузов, удобные подъездные пути, круглосуточно охраняемая стоянка. Здесь же располагаются все службы и учреждения для таможенного оформления поступающих и убывающих грузов. При вступлении КР в ЕАЭС Воздушно-грузовой центр определен как одна из точек входа в союз.

Во время июньских событий 2010-го на юге КР центр принял на себя основной объем работ по отправке гуманитарной помощи в зону конфликта.

Среди клиентов центра крупные грузовые авиакомпании Turkish Cargo, Silk Way Airlines, «Волга-Днепр» и другие. Объем обработанных грузов растет уже четыре года. Если в 2014-м он составил 18,4 тысячи тонн, то в 2017-м — 29,9 тысячи. А всего за 20 лет через этот центр прошло почти 300 тысяч тонн грузов.

Затем нам показали святая святых — Центр бортового питания. Это полностью оснащенный комплекс, способный производить в смену более пяти тысяч порций бортпитания международного уровня для пассажиров VIP, первого, бизнес- и экономкласса и экипажа.

Данный центр отвечает всем нормам Международной ассоциации воздушного транспорта по качеству питания и здравоохранению, а также требованиям санитарно-эпидемиологической службы КР. Одним из первых в стране он внедрил и использует международный стандарт безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005. Ежегодно независимые международные аудиторы проверяют продукцию центра на соответствие требованиям этого стандарта и подтверждают, что она безопасна и качественна.

В числе клиентов Центра бортового питания все отечественные авиакомпании и ряд иностранных (Turkish Airlines, «Аэрофлот — Российские авиалинии», North American Airlines и другие). Кроме пассажирских центр обслуживает рейсы президента и премьер-министра КР, а также рейсы прибывающих к нам официальных делегаций из других стран. В ЗАО гордятся благодарностями за хорошую и оперативную работу от иностранных авиакомпаний и от экипажей, обслуживающих первых лиц Казахстана, России, Беларуси, Индии, Ирана...

За один лишь 2017-й центр поставил более 415 тысяч порций бортового питания. За 20 лет — около 4,5 миллиона.

«Уверен, у нашей компании впереди славный путь, и будет много радостных событий, как сегодня», — отметил Асан Токтосунов.
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