19:02
USD 68.90
EUR 85.00
RUB 1.12
Бизнес

Максимальная эффективность рекламы в аэропортах Кыргызстана

В Международном аэропорту «Манас» 18 апреля пройдет промоушен-мероприятие «Реклама и коммерция в аэропортах Кыргызстана-2018».

Цель мероприятия — презентация рекламных и коммерческих возможностей международных аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль» и «Баткен», проведение экскурсии по аэропорту «Манас», определение и прогнозирование потребностей клиентов и партнеров.

«Вот уже второй год на площадке столичного аэропорта мы собираем первых лиц крупных компаний Кыргызстана: коммерческих банков, операторов сотовой связи, производственных и строительных компаний, торгово-развлекательных комплексов, сектора HoReCa и других, — рассказала начальник отдела маркетинга и коммерции Назгуль Орозканова. — Участники в неформальной обстановке смогут обсудить интересующие вопросы по теме мероприятия и приобрести новые бизнес-контакты».

По ее словам, в рамках реализации маркетинговой политики предприятия на 2016-2020 годы проведение промоушен-мероприятия планируется ежегодно.

По вопросам участия обращайтесь:

  • отдел маркетинга и коммерции ОАО «МАМ» (312) 69 31 39 (Назгуль Орозканова)
  • коммерческая служба Бишкекского филиала ОАО «МАМ» (312) 69 34 70 (Айнура Тюбеева)
  • marketing1@airport.kg.

Место: международный аэропорт «Манас», терминал «Манас-2».

Для кого: владельцы и руководители бизнеса, коммерческие директоры и маркетологи.

Для удобства участников предусмотрен трансфер из Бишкека до аэропорта. Автобус отъезжает в 9.00 от отеля «Достук» (со стороны главного входа на ул.Ибраимова, пересечение с ул.Фрунзе).
Ссылка:
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники международных аэропортов «Манас» и «Ош» вышли на субботник
ОАО «МАМ» поддержало выпуск сказок и легенд Ч. Айтматова по системе Брайля
Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник
Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей
Сапар Исаков прилетел в Ош на вертолете и открыл новый зал прилета аэропорта
Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Площадь аэровокзального комплекса аэропорта «Ош» увеличилась на 2160 м²
ОАО «МАМ» поддержало издание первого сборника детских сказок Ч.Айтматова
ОАО «МАМ» отметило своих сотрудников за помощь пострадавшим при крушении Boeing
ОАО «МАМ»: Договор с «Дуфремол С.Р.Л.» заключен на законных основаниях
Популярные новости
Армяне Кыргызстана. И&nbsp;мира... Армяне Кыргызстана. И мира...
Нурлан Молдошев: &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo; работает во&nbsp;благо страны и&nbsp;граждан Нурлан Молдошев: «Южно-Кыргызский цемент» работает во благо страны и граждан
Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у&nbsp;турецких врачей Кыргызстанцы смогут получить бесплатную консультацию у турецких врачей
Семь акций торговой сети Globus, чтобы покупать еще дешевле Семь акций торговой сети Globus, чтобы покупать еще дешевле
Бизнес
Цвети, мой город! Цвети, мой город!
Максимальная эффективность рекламы в&nbsp;аэропортах Кыргызстана Максимальная эффективность рекламы в аэропортах Кыргызстана
Присоединяйтесь к&nbsp;акции &laquo;Великая Победа&raquo; от&nbsp;MegaCom Присоединяйтесь к акции «Великая Победа» от MegaCom
Поддержка фермеров от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: кредиты от&nbsp;6&nbsp;процентов Поддержка фермеров от «Бакай Банка»: кредиты от 6 процентов