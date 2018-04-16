Максимальная эффективность рекламы в аэропортах Кыргызстана

В Международном аэропорту «Манас» 18 апреля пройдет промоушен-мероприятие «Реклама и коммерция в аэропортах Кыргызстана-2018».

Цель мероприятия — презентация рекламных и коммерческих возможностей международных аэропортов «Манас», «Ош», «Иссык-Куль» и «Баткен», проведение экскурсии по аэропорту «Манас», определение и прогнозирование потребностей клиентов и партнеров.

«Вот уже второй год на площадке столичного аэропорта мы собираем первых лиц крупных компаний Кыргызстана: коммерческих банков, операторов сотовой связи, производственных и строительных компаний, торгово-развлекательных комплексов, сектора HoReCa и других, — рассказала начальник отдела маркетинга и коммерции Назгуль Орозканова. — Участники в неформальной обстановке смогут обсудить интересующие вопросы по теме мероприятия и приобрести новые бизнес-контакты».

По ее словам, в рамках реализации маркетинговой политики предприятия на 2016-2020 годы проведение промоушен-мероприятия планируется ежегодно.

По вопросам участия обращайтесь:

отдел маркетинга и коммерции ОАО «МАМ» (312) 69 31 39 (Назгуль Орозканова)

коммерческая служба Бишкекского филиала ОАО «МАМ» (312) 69 34 70 (Айнура Тюбеева)

marketing1@airport.kg.

Место: международный аэропорт «Манас», терминал «Манас-2».

Для кого: владельцы и руководители бизнеса, коммерческие директоры и маркетологи.