Поддержка фермеров от «Бакай Банка»: кредиты от 6 процентов

О процентных ставках для фермеров, о том, какие категории подпадают под субсидирование и какие документы необходимо представить для получения льготного кредита, рассказала начальник управления кредитования в этом финансово-кредитном учреждении Роза Асанбекова.

— Роза, расскажите о новом проекте поддержки фермеров, который запущен в вашем банке.

— Наш банк каждый год участвует в государственной программе поддержки фермеров. В этом году мы также решили поддержать государственную инициативу, приняв участие в проекте льготного кредитования «Финансирование сельского хозяйства—6».

— На каких условиях выдают кредиты?

— Кредиты выдаются в национальной валюте, процентная ставка зависит от вида деятельности. Максимальный срок займа — до 3 лет. Наш банк намерен выдать кредитов на сумму свыше 170 миллионов сомов. Значительную часть финансирования мы заложили на регионы, где расположено большинство предприятий отрасли. Остальные средства будут направлены в Чуйскую область.

— Кто может получить льготный кредит?

— По данной программе могут получить кредит фермеры, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой. Также предусмотрено кредитование садоводов и субъектов, специализирующихся на разведении племенного скота.

— Чем, кроме процентных ставок, отличаются кредиты по проекту ФСХ-6?

— Проект уникален еще и тем, что разработан гибкий график погашения займа. Мы понимаем сезонность бизнеса в сельском хозяйстве. Фермеру предоставляется льготный период на 6 месяцев. Проценты выплачиваются каждый месяц, основную сумму можно погашать в выгодные для фермера месяцы. Также можно делать выплаты по основной сумме ежеквартально.

— Установлены ли ограничения в сумме выдачи кредитов?

— Есть лимит только на животноводство: до 3 миллионов сомов на одного заемщика. На растениеводство и переработку ограничений нет.

— Какие нужны документы для получения кредита?

— Необходимо представить документы на деятельность индивидуального или частного предпринимателя. Взять справку из сельской администрации о наличии скота (для животноводов), документы на сельхознаделы для растениеводов. В качестве залогового имущества могут выступать земля, кошары, дом или другая недвижимость. Обязательны справки из налоговых органов и Социального фонда об отсутствии задолженности. Ну и, конечно, паспорт заемщика и поручителя в тех случаях, когда он требуется.

— Как быть тем, у кого нет залогового имущества или не хватает залогового обеспечения?

— Кредитные средства в размере до 100 тысяч сомов по индивидуальным кредитам и до 500 тысяч сомов по групповым кредитам могут выдаваться на беззалоговой основе со сроком возврата до 12 месяцев при наличии письменной рекомендации Совета старейшин(аксакалов) села. При этом банк может позволить выдать кредит на таких условиях только 5 процентам заемщиков.

В случае недостаточного залогового обеспечения у потенциальных заемщиков они вправе обратиться в ОАО «Гарантийный фонд» с заявлением о получении гарантии.