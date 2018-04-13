АРИС о выводах Счетной палаты

Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС) прокомментировало информацию Счетной палаты КР о нарушениях.

«Счетная палата провела аудит эффективности использования кредитных и грантовых средств в Агентстве развития и инвестирования сообществ КР за 2015-2016 годы. Выявленные нарушения в ходе аудита по вопросам достоверности освоения и использования средств по проекту «Конверсия долговых обязательств III — Коммунальная инфраструктура и снижение уровня бедности», направленному на строительство объектов на сумму 97,9 тысячи сомов, допущены подрядными организациями при строительстве четырех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Нарушения были своевременно устранены. Акты об устранении замечаний по объектам представителями айыльных аймаков и подрядными организациями были направлены в Счетную палату КР с официальным письмом АРИС за №02-183 от 1 марта 2018 года», — отметили в организации.

Относительно информации о необоснованном увеличении заработной платы на 4 миллиона 309,2 тысячи сомов АРИС информирует, что зарплата сотрудников агентства начисляется согласно штатному расписанию, утвержденному Министерством финансов КР. Семь областных специалистов, курирующих два проекта на уровне областей, были включены в штатное расписание обоих проектов, но со ссылкой, что указанная заработная плата будет выплачиваться из расчета 0,5 ставки с учетом финансирования проектов. Указанная сумма никогда не была начислена дважды.

«АРИС реализовывал напрямую со Всемирным банком небольшие гранты мультидонорских трастовых фондов (МДТФ), которые не проходят ратификацию (внутригосударственных процедур), но с обязательным согласованием с Министерством финансов Кыргызской Республики. Вся деятельность АРИС ведется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в организации постоянно проводится внутренний и внешний аудит, а также проверки Счетной палаты КР, рекомендации которой прорабатываются незамедлительно, соответствующие документы об исполнении направляются в Счетную палату и Министерство финансов КР», — проинформировали в организации.