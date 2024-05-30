16:32
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Власть

В Жогорку Кенеше предлагают проверить работу АРИС

На заседании Жогорку Кенеша депутат Нуржигит Кадырбеков сообщил, что к нему обратились жители села Манас Сокулукского района с жалобой на то, что компания АРИС начала работу по проведению питьевого водоснабжения, но не завершила ее. По договору с айыл окмоту работы должны были завершиться до 31 декабря 2023 года.

 «И вообще, на АРИС поступает все больше жалоб. Люди жалуются, что они начинают работу и не завершают, оставляя вырытые ямы и разрушенный асфальт. А мы им еще и кредиты даем. Пора проверить работу АРИС», — сказал депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295409/
просмотров: 1503
Версия для печати
Материалы по теме
Не морочьте голову. Депутаты отчитали АРИС за некачественную реализацию проекта
Айгуль Жапарова приняла участие в открытии обновленной школы в селе Санташ
Депутаты вновь критикуют работу АРИС. Не выполняет свои обязанности
В Жогорку Кенеше опять критикуют работу АРИС
Отказ от проекта АРИС по восстановлению Баткена. Госстрой изучает вопрос
АРИС презентовало инвесторам проект по водоснабжению 101 села Кыргызстана
Деньги на водоснабжение. ИБР еще не сообщал о готовности инвестировать
Депутаты призвали чиновников развивать Баткен на деньги Всемирного банка самим
Детский сад за 18,3 миллиона сомов открыли в селе Доболу Нарынского района
На ремонт больницы в Жайылском районе потратили 7,8 миллиона сомов
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, в&nbsp;каком городском автобусе можно с&nbsp;ним встретиться Мэр Бишкека рассказал, в каком городском автобусе можно с ним встретиться
В&nbsp;Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов В Кыргызстане завершается строительство двух крупных мостов
Балбака Тулобаева обвинили в&nbsp;намерении продать родину. Он&nbsp;пригрозил судом Балбака Тулобаева обвинили в намерении продать родину. Он пригрозил судом
Бакыт Тыналиева ушла с&nbsp;поста председателя Национальной аттестационной комиссии Бакыт Тыналиева ушла с поста председателя Национальной аттестационной комиссии
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
31 мая, пятница
16:14
Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на террито...
16:01
С цифровым ID-паспортом теперь можно летать внутри Кыргызстана
15:45
Разработана Национальная программа развития футбола в Кыргызстане
15:41
Кыргызстанец хотел принять участие в теракте в Европе. ГКНБ его задержал
15:26
Должностные лица Минкультуры присвоили деньги участников Игр кочевников