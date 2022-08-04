АРИС презентовало инвесторам проект по водоснабжению 101 села Кыргызстана

На встрече кабинета министров с Арабской координационной группой инвесторам представили проект по водоснабжению 355 тысяч жителей Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС).

По ее данным, директор АРИС Марс Наспеков рассказал о возможностях по обеспечению чистой питьевой водой 101 села Джалал-Абадской области, а также Кара-Балты и Сулюкты.

«У нас уже есть положительный опыт реализации проектов с Исламским банком развития и Исламским фондом солидарности в целях развития. Так, с 2017 по 2022 год проект по улучшению сельского водоснабжения и санитарии, который реализуется АРИС при поддержке кабинета министров, уже обеспечил питьевой водой 25 сел Джалал-Абадской области», — сказал Марс Наспеков.

Проекты по водоснабжению имеют более широкий охват. Они включают работы по подключению социальных объектов к системе водоснабжения и создание рентабельных муниципальных предприятий. Также проект предусматривает комплекс мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

Отметим, реализация проекта по водоснабжению 101 села Джалал-Абадской области, а также Кара-Балты и Сулюкты начнется только в случае одобрения со стороны Арабской координационной группы.

В Арабский координационный совет входят Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд международного развития ОПЕК, Катарский фонд развития, Фонд развития Абу-Даби и другие.