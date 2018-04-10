Компания LG Electronics представила модели премиальной бытовой техники 2018 года

В Москве LG Electronics представила модельный ряд премиальной бытовой техники для дома на 2018 год, включающий линейку холодильников InstaView Door-in-Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, беспроводных пылесосов CordZero, микроволновые печи NeoChef.

LG представила новую линейку премиальных холодильников InstaView Door-in-Door 2018 год. Если дважды постучать по тонированной панели на двери холодильника, она становится прозрачной, и пользователь видит содержимое, не открывая прибор и не выпуская из него холодный воздух. LG InstaView — это идеальное сочетание стильного премиального дизайна с высоким классом энергоэффективности, технологиями сохранения свежести и удобством в эксплуатации.

Фото LG Electronics. Холодильник InstaView Door-in-Door 2018

Обновленная линейка стиральных машин с двумя барабанами LG TWINWash представлена моделями различных размеров — от вместительных 27-дюймовых до компактных 24-дюймовых. Основное и мини-отделение могут использоваться одновременно или независимо друг от друга. Новые стиральные машины LG категории TWINWash оснащены подключением к Wi-Fi, что позволит пользователям легко управлять устройством из любого места, а также скачивать дополнительные циклы стирки и производить диагностику неполадок, запустив программу Smart Diagnosis на подключенном устройстве.

Фото LG Electronics. Линейка стиральных машин LG TWINWash

Новый контейнерный пылесос CordZero порадует хозяек рядом дополнительных функций для удобства уборки. Пылесос оборудован семиступенчатой системой фильтрации с фильтром HEPA 14, собирающим даже микропыль и аллергены.

Микроволновые печи LG NeoChef защищены покрытием против отпечатков пальцев. Уникальная технология Smart Inverter обеспечивает равномерное приготовление или размораживание пищи в течение всего процесса, эффективно сохраняя структуру продукта и его питательные вещества.

Фото LG Electronics. Микроволновая печь NeoChef

Дизайнерский кондиционер LG ATRCOOL Stylist — это не только передовой бытовой климатический прибор, но и элемент декора. Инверторный компрессор позволяет экономить до 40 процентов электроэнергии и гарантирует работу аппарата в течение 10 лет. Тонкий корпус внутреннего блока и 26 цветов LED-подсветки выделяют эту модель в ряду нестандартных решений для дома.

Многофункциональный очиститель воздуха LG PuriCare прошел сертификацию Института иммунологии ФМБА России и рекомендован для использования в семьях с детьми. Система 6-уровневой фильтрации позволяет очистить воздух от самых мельчайших пылинок, аллергенов и вирусов, а специальный блок помогает устранить запах и даже газ.