Компания LG Electronics представила модели премиальной бытовой техники 2018 года

В Москве LG Electronics представила модельный ряд премиальной бытовой техники для дома на 2018 год, включающий линейку холодильников InstaView Door-in-Door и P-Iskra, стиральную машину TWINWash, беспроводных пылесосов CordZero, микроволновые печи NeoChef.
LG представила новую линейку премиальных холодильников InstaView Door-in-Door 2018 год. Если дважды постучать по тонированной панели на двери холодильника, она становится прозрачной, и пользователь видит содержимое, не открывая прибор и не выпуская из него холодный воздух. LG InstaView — это идеальное сочетание стильного премиального дизайна с высоким классом энергоэффективности, технологиями сохранения свежести и удобством в эксплуатации.
Обновленная линейка стиральных машин с двумя барабанами LG TWINWash представлена моделями различных размеров — от вместительных 27-дюймовых до компактных 24-дюймовых. Основное и мини-отделение могут использоваться одновременно или независимо друг от друга. Новые стиральные машины LG категории TWINWash оснащены подключением к Wi-Fi, что позволит пользователям легко управлять устройством из любого места, а также скачивать дополнительные циклы стирки и производить диагностику неполадок, запустив программу Smart Diagnosis на подключенном устройстве.
Новый контейнерный пылесос CordZero порадует хозяек рядом дополнительных функций для удобства уборки. Пылесос оборудован семиступенчатой системой фильтрации с фильтром HEPA 14, собирающим даже микропыль и аллергены.
Микроволновые печи LG NeoChef защищены покрытием против отпечатков пальцев. Уникальная технология Smart Inverter обеспечивает равномерное приготовление или размораживание пищи в течение всего процесса, эффективно сохраняя структуру продукта и его питательные вещества.
Дизайнерский кондиционер LG ATRCOOL Stylist — это не только передовой бытовой климатический прибор, но и элемент декора. Инверторный компрессор позволяет экономить до 40 процентов электроэнергии и гарантирует работу аппарата в течение 10 лет. Тонкий корпус внутреннего блока и 26 цветов LED-подсветки выделяют эту модель в ряду нестандартных решений для дома.
Многофункциональный очиститель воздуха LG PuriCare прошел сертификацию Института иммунологии ФМБА России и рекомендован для использования в семьях с детьми. Система 6-уровневой фильтрации позволяет очистить воздух от самых мельчайших пылинок, аллергенов и вирусов, а специальный блок помогает устранить запах и даже газ.