Новые OLED и SUPER UHD Nano Cell ТВ и аудиосистемы представила LG Electronics

LG Electronics представила в Москве модельный ряд 2018 года для стран СНГ, включающий уникальные телевизоры OLED, SUPER UHD Nano Cell. Линейка аудиопродукции включает супермощные системы X-Boom, обновленный модельный ряд саундбаров, портативную акустику.

Модельный ряд телевизоров LG 2018 года разработан в соответствии с современными тенденциями в мире электроники. В телевизорах серий OLED W8, E8, C8 встроен интеллектуальный процессор α9 (Alpha), который значительно снижает зернистость изображения и улучшает глубину и детализацию. Процессор обеспечивает гладкость и четкость движущихся изображений на скорости до 120 кадров в секунду.

Фото LG Electronics. LG OLED TV 2018

Линейка SUPER UHD-телевизоров с технологией Nano Cell LG 2018 года со встроенными функциями искусственного интеллекта создана на основе мощного процессора α (Alpha) 7 — такого же, что используется в серии OLED-телевизоров B8. Благодаря технологии Nano Cell и подсветке FALD (Full Array Light dimming) эти телевизоры могут предложить высокое качество изображения с еще более глубокими оттенками черного, с улучшенной визуализацией и детализацией теней и высокой четкостью цветов, с максимально широким углом обзора. Обеспечивая еще более яркие впечатления от просмотра, новые SUPER UHD-телевизоры также поддерживают технологию Dolby Atmos, создавая атмосферу полного аудиовизуального погружения.

В OLED и SUPER UHD Nano Cell телевизорах LG 2018 года реализована функция Cinema HDR, обеспечивающая поистине кинематографический уровень передачи изображения прямо у вас дома.

Новые OLED и SUPER UHD Nano Cell модели включают элементы искусственного интеллекта, которые позволяют зрителю использовать возможности голосового ввода текста и управления телевизором.

Новые мощные акустические системы LG X-Boom 2018 года обеспечивают качественный звук и дископодсветку и позволяют создавать собственную музыку благодаря расширенным DJ-эффектам и передавать на смартфон через Bluetooth. А портативные колонки порадуют потребителей увеличенным до 22 часов временем автономной работы. Кроме того, теперь можно не беспокоиться и смело находиться с устройствами рядом с водой благодаря водонепроницаемости и защите от брызг.

Новая расширенная линейка саундбаров LG поддерживает технологию Dolby Atmos SK10Y (Meridian), SK9Y SK8, которая позволяет точно размещать и перемещать звуковые объекты в трехмерном пространстве, включая область над головой зрителя.