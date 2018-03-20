Клиника Acıbadem: политика качества и эра щадящей хирургии

С недавнего времени у кыргызстанцев появилась возможность кардинально решить проблемы, возникающие в связи с урологическими заболеваниями. В первую очередь это касается трансплантации почек. Специалисты турецкого Международного госпиталя Acıbadem, к которым чаще всего обращаются больные из Кыргызстана, уверенно вступили в новую эру развития нефрологии и урологии.
Ведущий профессор центра трансплантации органов Ибрахим Бербер и его команда высококлассных докторов успешно внедрили новый щадящий способ извлечения почки донора при трансплантологии.
Acıbadem Hospitals Group — это международная сеть частных медицинских центров, лидер в области услуг здравоохранения Турции с 1991 года. Она является частью глобального холдинга IHH (здравоохранительная компания, занимающая второе место в мире по уровню рыночной капитализации). Acıbadem объединяет 21 многопрофильную больницу и 16 амбулаторных поликлиник, обслуживая свыше 4,5 миллиона пациентов в год. На сегодня в центрах трансплантологии Acıbadem проведено более 2 тысяч 500 пересадок почки, 260 пересадок печени.
Новый метод извлечения почек у донора состоит в минимальном инвазивном хирургическом вмешательстве, которое не травматично для донора, — отмечают в госпитале Acıbadem.
Центр трансплантации органов Международной больницы Acıbadem получил первое место на конгрессе «Новые горизонты в хирургии» в марте 2014 года. Профессор Ибрахим Бербер отмечает, что награда получена благодаря хирургическому извлечению почки методом нефроэктомии.
Пациентам, желающим получить консультацию и воспользоваться услугами клиники, следует обратиться в офис представительства Acıbadem в Бишкеке по адресу: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пр.Эркиндик). телефон +996 312 62 45 88.
Также можно бесплатно получить независимую консультацию ведущих врачей клиники Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство.