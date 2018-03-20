Клиника Acıbadem: политика качества и эра щадящей хирургии

С недавнего времени у кыргызстанцев появилась возможность кардинально решить проблемы, возникающие в связи с урологическими заболеваниями. В первую очередь это касается трансплантации почек. Специалисты турецкого Международного госпиталя Acıbadem, к которым чаще всего обращаются больные из Кыргызстана, уверенно вступили в новую эру развития нефрологии и урологии.

Ведущий профессор центра трансплантации органов Ибрахим Бербер и его команда высококлассных докторов успешно внедрили новый щадящий способ извлечения почки донора при трансплантологии.

Acıbadem Hospitals Group — это международная сеть частных медицинских центров, лидер в области услуг здравоохранения Турции с 1991 года. Она является частью глобального холдинга IHH (здравоохранительная компания, занимающая второе место в мире по уровню рыночной капитализации). Acıbadem объединяет 21 многопрофильную больницу и 16 амбулаторных поликлиник, обслуживая свыше 4,5 миллиона пациентов в год. На сегодня в центрах трансплантологии Acıbadem проведено более 2 тысяч 500 пересадок почки, 260 пересадок печени.

Фото Acıbadem. Ведущий профессор центра трансплантации органов Ибрахим Бербер

Профессор Ибрахим Бербер разъясняет, что нефроэктомия не имеет неблагоприятного влияния на работу или функционирование почки. Его неопровержимыми аргументами в данном случае являются опыт и соответствующие исследования. Профессор отмечает, что «новый метод комфортен для донора». «Наш центр, — говорит он, — является единственным, где практикуется такой щадящий способ в Турции. Он применен уже более чем на 80 пациентах, и результаты очень хорошие».

Новый метод извлечения почек у донора состоит в минимальном инвазивном хирургическом вмешательстве, которое не травматично для донора, — отмечают в госпитале Acıbadem.

Центр трансплантации органов Международной больницы Acıbadem получил первое место на конгрессе «Новые горизонты в хирургии» в марте 2014 года. Профессор Ибрахим Бербер отмечает, что награда получена благодаря хирургическому извлечению почки методом нефроэктомии.

Пациентам, желающим получить консультацию и воспользоваться услугами клиники, следует обратиться в офис представительства Acıbadem в Бишкеке по адресу: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пр.Эркиндик). телефон +996 312 62 45 88.

Также можно бесплатно получить независимую консультацию ведущих врачей клиники Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство.