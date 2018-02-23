08:14
0
USD 67.94
EUR 83.42
RUB 1.20
Бизнес

Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана

Федерация спортивной борьбы Кыргызской Республики выражает надежду на то, что правоохранительные органы Республики Казахстан проявят объективный подход для выяснения причастности Асылбек уулу Дамирбека, арестованного на казахской территории в ходе спецоперации по пресечению контрабандной деятельности.

Задержанный первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызской Республики, депутат Жогорку Кенеша КР Асылбек уулу Дамирбек известен в спортивных кругах международного масштаба как бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Азии. С 2013 года он занимает пост вице-президента Азиатского совета по спортивной борьбе. По его инициативе Кыргызстану доверили стать страной-организатором проведения в 2018 году чемпионата Азии по спортивной борьбе среди взрослых, и в этом личная заслуга Дамирбека. Это весьма значимое событие, имеющее статус отборочного турнира к чемпионату мира.

Асылбек уулу Дамирбек пользуется заслуженным авторитетом в мире спорта, по его приглашению Бишкек посетят олимпийские чемпионы, президенты международных федераций и члены исполкома Азиатского совета по спортивной борьбе. В конце февраля этого года на чемпионат Азии в Бишкек прибудут 700 участников. Благодаря ему стало возможным провести у нас такое крупное мероприятие. Он координировал работы по подготовке столичного Дворца спорта к проведению чемпионата в соответствии с международными стандартами.

Полагаем, что спортивный деятель столь крупного международного масштаба и депутат парламента республики не может быть причастным к коррупционным делам в сфере таможенных структур. Мы надеемся, что спецслужбы Казахстана проявят должный уровень профессионализма на основе достаточной базы доказательств.

Федерация спортивной борьбы Кыргызской Республики.
Ссылка:
просмотров: 949
Версия для печати
Популярные новости
Выбираем, где дешевле. Базар или супермаркет? Выбираем, где дешевле. Базар или супермаркет?
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Бизнес
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества