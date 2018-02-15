Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии

Обзор возможностей турецкой клиники Acıbadem.

Качество лечения такого серьезного заболевания, как рак, это вопрос жизни и смерти, поэтому выбор клиники становится одним из самых серьезных решений в жизни пациента. Не секрет, что многие онкобольные предпочитают лечиться за рубежом. Этому способствуют высочайшая квалификация врачей, улучшенные условия лечения, первоклассное оборудование и, как результат, истории выздоровления. В последнее время все чаще в этом плане привлекает к себе внимание Турция, клиники которой могут похвастать высоким качеством лечения по достаточно невысоким в сравнении с другими европейскими странами ценам.

Например, в сети турецких клиник Acıbadem («Аджибадем») предоставляют широчайший спектр услуг по всем медицинским направлениям, особое внимание уделяя области онкологии и индивидуальному подходу к каждому пациенту. За долгие годы работы онкологические центры накопили бесценный опыт работы с больными и помогли тысячам из них победить рак. В настоящее время «Аджибадем», действуя в 4 странах, предоставляет медицинские услуги в 21 больнице и 16 амбулаторных клиниках. В Турции работают пять онкологических центров в Стамбуле, Бурсе, Адане и Кейсери. Специалисты имеют возможность постоянно пополнять свой багаж знаний и активно использовать их в каждом новом случае болезни.

Мультидисциплинарный подход

Консультация докторов различных областей науки и медицины чрезвычайно важна в диагностике и лечении рака. Совместная работа позволяет врачам принять верное решение о наиболее эффективном пути лечения. Кстати, за результаты своих действий несут ответственность все врачи, принимающие участие в процедурах.

Стоит заметить, что в сети клиник «Аджибадем» многопрофильный подход используется не только в лечении, но и в программах по ранней диагностике рака у людей, которые являются здоровыми, но имеют высокий риск заболевания, например, из-за наследственной предрасположенности.

Фото Acibadem. МРТ 3 Tesla

Диагностика решает все

В вопросах, связанных с онкологическими опухолями и успешностью их лечения, самую важную роль играют точность диагностики и ее своевременность. В современной медицине поставить верный диагноз и назначить эффективное лечение помогает радиологическое обследование. После этой процедуры доктора разных профилей, включая химиотерапевта, радиолога и хирурга, совместно принимают решение о необходимом лечении. В каждом конкретном случае оно является индивидуальным.

Среди современных технологий диагностики в клиниках «Аджибадем» используется ультразвуковая и позитронная эмиссионная компьютерная томография ПЭТ КТ (PET CT), цифровая маммография с томосинтезом, интраоперационная МРТ 3 Tesla, мгновенная флеш КT (Flash CT), цифровая панорамная рентгеновская, цветная доплерография.

С опухолью можно попрощаться безболезненно

Последние достижения в медицине позволяют проводить операции по устранению опухолей различных масштабов и классов. На сегодняшний день в «Аджибадеме» используют такие технологии, как TrueBeam, гамма-нож (gamma knife perfection), кибернож (cyber knife), робот да Винчи (da Vinci), LIAС (интраоперационная лучевая терапия), Трилогия (Trilogy), «Рапидарк» (Rapidark). С помощью некоторых методов могут удалить опухоль за один короткий сеанс и позволить пациенту выписаться в тот же день и вернуться к обычной жизни.

А совсем недавно врачи клиники начали применять новый способ лечения онкологии — с помощью так называемой регенеративной медицины стволовыми клетками. «Стволовые клетки могут помочь и в повышении иммунитета, — сообщили сотрудники клиники. — Ведь, как известно, рак возникает на фоне иммунодефицита. У нас для этих целей есть собственная лаборатория стволовых клеток — Acıbadem Labcell».

Офис представительства медицинской клиники «Аджибадем» в Бишкеке, где каждому больному помогут получить консультацию и отправиться на лечение в Турцию: Бишкек, улица Манасчи Сагынбая, № 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 312 62 45 88.

Также можно бесплатно получить независимую консультацию ведущих врачей «Аджибадем», отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.