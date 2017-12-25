Школа «Оксфорд Интернешнл Скул» вывела страну на мировой уровень!

В декабре 2017 года прошел онлайн-конкурс мирового масштаба по математике Mangahigh. В нем приняли участие 63 школы со всего мира, входящие в Совет британских международных школ (COBIS).

«Оксфорд Интернешнл Скул» в Бишкеке, будучи членом COBIS, также не обошла стороной этот конкурс. Среди 63 школ мира, принимавших участие в Mangahigh, школа «Оксфорд Интернешнл Скул» заняла достойное третье место, опередив такие страны, как Саудовская Аравия, Казахстан, Румыния, ОАЭ, Нигерия, Испания и другие.

Таким образом, школа «Оксфорд Интернешнл скул» вывела Кыргызстан на мировой уровень!