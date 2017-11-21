Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии

HR-брендинг набирает все большие обороты на просторах Центральной Азии. Сегодня компании стали уделять большое внимание своей репутации и имиджу работодателей, что делает их более привлекательными и способствует привлечению талантов через создание благоприятных условий для самореализации сотрудников.

Премия «HR-бренд Центральная Азия» предоставила возможность компаниям из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обменяться опытом в сфере HR, позаимствовать практики, почерпнуть новые идеи для развития HR-бренда в рамках этой ежегодной независимой премии.

По словам организаторов, еще 5 лет назад HR-брендинг было совершенно новым понятием на рынке труда Центральной Азии. Каждый год развитие HR-бренда набирало обороты, и уже сейчас можно наблюдать ощутимые результаты.

«Компании стали уделять большое внимание работе над репутацией как работодателей. Из года в год проекты таких работодателей совершенствуются и качественно растут. Жюри становится все сложнее их оценивать, поскольку каждый из них имеет свои преимущества и уникальность. Но, на наш взгляд, самое главное, что все проекты объединяет одна цель — стремление к успеху, привлечению и удержанию квалифицированных кадров, и как результат — положительный эффект для бизнеса», — отметила генеральный директор «HeadHunter Центральная Азия» Нина Быченко.

На сегодняшний день культура HR изменилась так, что соискателей привлекает не только достойная заработная плата, но и возможность самореализации, приобретение новых навыков и знаний, а также возможность реализовать свои идеи для общего блага компании. Учитывая эти факторы, работодатели все активнее анализируют свои подходы к работе и меняют техники в пользу создания не просто более привлекательной для соискателя компании, но и становятся для многих работой мечты.

В рамках ежегодной премии «HR-бренд Центральная Азия» работу компаний оценивают независимые судьи, в состав которых входят первые лица компаний и эксперты из области рекрутмента, кадрового консалтинга и построения брендов как местных, так и международных компаний, а победители определяются исходя из суммы баллов оценок жюри за проект по каждой номинации конкурса.

С начала года ООО «Sky Mobile» (TM Beeline Кыргызстан) начал свою программу реализации стратегии, позволяющую каждому сотруднику стать важным элементом большого механизма и привносить свои креативные идеи для реализации стратегических целей компании.

На прошедшей премии Beeline получил награду в номинации «Мир» за проект Strategy Execution Engine «Journey 2017».

«Execusion Engine — это двигатель всех наших планов. Благодаря этому, каждый наш сотрудник, каждый член команды является двигателем в том механизме, который мы запустили. У нас есть 5 стратегических целей, к которым мы движемся по девяти «Биг Мувам», проще говоря, направлениям. Каждое такое направление наполнено проектами и энергией всех сотрудников, каждый из которых может выходить за рамки стандартного функционала. Участвуя в «Биг Мувах», они напрямую участвуют в реализации наших стратегических целей, которые, помимо прочего, направлены на то, чтобы мы создавали новые рынки и новое будущее», — пояснил руководитель Службы стратегического развития ООО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) Нуртай Абилгалиев.

Каждый сотрудник компании может заняться тем проектом, который ему более интересен, тем самым получая возможность генерировать креативные идеи для реализации этого проекта.

«Есть три способа участия в проектах. Первый — это быть в команде проекта или быть проект-менеджером существующего проекта. Второй — поддерживать существующие проекты функционально, при этом имея возможность заниматься своими привычными делами. Третий способ — это быть инициатором и создателем нового проекта, в рамках тех стратегических целей, которых придерживается компания. У нас уже есть такие примеры, правда, пока их мало. Но если мы говорим о том, что хотим добиться инноваций и скорости через потенциал каждого из нас, то нам очень важно, чтобы мы в полной мере ощущали все возможности этого механизма», — подчеркнул Нуртай Абилгалиев.

По его словам, Execusion Engine уже дает свои положительные результаты, поскольку за довольно короткий срок большая часть сотрудников компании (80 процентов) уже вовлечена в проектную деятельность.

«Мы работаем над тем, чтобы сотрудники, которые еще не вовлеклись в проекты, смогли это сделать в скором времени. Почему это важно? Потому что сейчас одни и те же люди задействованы в нескольких проектах. Это значит, что каждый из проектов недополучает, поскольку людям приходится делить свои ресурсы», — отметил Нуртай Абилгалиев.

Развитие потенциала сотрудников является одним из важных компонентов механизма, который запустил Beeline.

«Мы понимаем, насколько важны новые знания. У нас нет сомнений в том, что каждый из нас может обучиться чему-то новому. Когда мы вступаем в новые направления бизнеса, нам важно, чтобы другие наши знания тоже развивались. Поэтому еще один компонент, который мы добавляем в Execusion Engine — это знания и обучение. Это будет способствовать обеспечению эффективности и развитию нашей организации. Многие компании имеют блестящие стратегии, но далеко не всем удается их эффективно реализовать. Мы убеждены, что залогом успеха является использование потенциала каждого нашего сотрудника, фокусирование на поставленных целях и постоянное стремление к самосовершенствованию», — заключил Нуртай Абилгалиев.

«Скай Мобайл» участвует и побеждает в премии второй год подряд. Победу мобильный оператор расценивает как признание своих успехов высокопрофессиональным международным жюри с 10-летним опытом проведения подобных конкурсов на рынках России и Кавказа. В номинации «Мир» были представлены самые масштабные проекты крупнейших международных компаний с численностью в несколько тысяч сотрудников. Все проекты были очень достойными и в большой степени направлены на цифровизацию HR-процессов.

Полагаю, что основным критерием нашего успеха является уникальность проектов, которые были представлены на премию. Скажу больше: данные проекты масштабируются по всей группе компании VEON, и мы гордимся, что можем внести вклад во всеобщую трансформацию VEON через изменение подхода в управлении персоналом. Айнура Кошоева, директор службы по управлению персоналом ОсОО «Скай Мобайл» (ТМ Beeline)

Напомним, что в прошлом году ООО «Скай Мобайл» победил в номинации «Мир» с проектом «Евразийский Диджитон», корпоративный хакатон для сотрудников 7 стран региона Евразии Группы компаний VEON.