Лучшие в цифре!

Beeline победил сразу в двух номинациях национальной премии в области управления персоналом: «HRDigital проект» и «Лучшее корпоративное мероприятие».

Первая и единственная национальная премия в области управления персоналом HR-Excellence Awards проводится в Кыргызстане второй год подряд. Ее организатор, кадровое агентство полного цикла WIND, привлекло в качестве участников жюри лучших профессионалов индустрии.

По сравнению с 2016 годом количество гостей и номинантов премии HR-Excellence Awards 2017 выросло в два раза, что говорит о повышении доверия компаний к мероприятию, уровня открытости бизнеса в целом. Генеральный директор WIND Ильгиз Эдиль уулу рассказал о том, что и сама премия сделала большой шаг в профессиональном развитии.

«Более чем в два раза выросло количество подачи работ и их качество, что не может не радовать. И в первый, и во второй раз мы не преследовали никакой финансовой выгоды. Нам было важно дать возможность хорошим проектам проявить себя, показать их стране. Также для нас имеет значение просветительский характер мероприятия, — рассказал Ильгиз Эдиль уулу, — HR рынок потихоньку развивается в Кыргызстане и движется вперед. У наших HR менеджеров есть огромный потенциал».

Beeline участвует в данном мероприятии во второй раз. В прошлом году команда Beeline одержала победу в номинациях «Лучший HR-бренд», «Лучший HR-директор» и «Перемены». На этот раз международное жюри признало Beeline лучшим в номинациях «HR-Digital» и «Лучший корпоративный проект».

«Участие в подобных профессиональных конкурсах для нас, в первую очередь, — это получение обратной связи от внешней аудитории. Мы участвуем, потому что хотим узнать, в правильном ли направлении мы идем, в тех ли трендах, которые сейчас наблюдаются во всем мире. Так как нас оценивают профессионалы в сфере HR, нам интересно получить их оценку, узнать, над чем нам надо еще поработать. Стремимся вдохновить коллег из других компаний, чтобы они тоже не боялись участвовать, — поделилась впечатлениями руководитель службы управления персоналом ООО Sky mobile ТМ Beeline Айнура Кошоева, — В прошлом году мы победили в трех номинациях, а в этом году — в двух. Появляется здоровая конкуренция среди локальных компаний, и это замечательно».

Развитие мировых цифровых тенденций не остается незамеченным в компании Beeline, именно поэтому большое внимание сейчас уделяется новым направлениям в HR. Компания становится более привлекательной для специалистов digital сферы.

«Beeline — один из явных лидеров в области HR. Команда оператора действительно создает очень много инновационных проектов. Они направлены на работу с новым поколением. Beeline очень четко и внимательно наблюдает за трендами, которые существуют в мире, и старается максимально качественно направлять людей для повышения не только их эффективности как сотрудников, но и всестороннего развития, как личностей, расширения их кругозора и талантов», —подчеркнул Ильгиз Эдиль уулу.

Кроме того, команда Beeline вовлекает коллег из других стран для участия в подобных мероприятиях с целью повышения здоровой конкуренции, а также эффективного обмена опытом для развития HR-сферы Кыргызстана.

«Мы пригласили коллег из Beeline Таджикистана и Узбекистана поучаствовать в этом мероприятии, таким образом, расширили его границы. Мы готовы делиться информацией, продемонстрировать лучшие проекты и по возможности вовлекать коллег из других стран», — отметила Айнура Кошоева.

По словам генерального директора ООО Скай Мобайл Ернара Накисбекова, сегодняшние тенденции ведут к тому, что победителями будут становиться компании, ориентированные на людей, на поиск и удержание талантов.

«Роль HR в период изменений выходит на первый план. Компанию делают успешной люди, а не процессы. Инвестиции в сотрудников — стратегический ориентир нашей компании. Мы всегда готовы участвовать в подобных профессиональных конкурсах, так как для нас это структурирование и систематизация нашей практики в компании, анализ наших активностей и, конечно же, возможность получить обратную связь от профессионального сообщества. Это постоянный анализ своей деятельности на актуальность, эффективность и выход вне своих рамок», — резюмировал Ернар Накисбеков.