Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя

Вы когда-нибудь задумывались, что такое Digital? А как он может принести пользу? Именно об этом говорили топ-менеджеры компаний Beeline и Enactus со студентами. Корреспондент ИА «24.kg» тоже побывала на лекции и поняла, почему жить дальше без «цифры» невозможно.

Enactus Кыргызстан и Beeline Кыргызстан запустили совместную программу под названием «Make your mark. Opportunity. Action. Progress». Студентов, да и просто всех желающих пригласили на лекции, чтобы они могли стать более успешными.

Знаниями и опытом в сфере digital, а также тем, как применение инноваций помогает в карьере и бизнесе, с внимательными слушателями делились Екатерина Буннакова, Айбек Жангазиев и Адилет Ажыкеев.

«Мир вокруг меняется. И выживает не самый сильный или умный, а тот, кто быстрее приспосабливается к новым изменениям. И те изменения, которые сейчас идут в мире, нужно обязательно учитывать. Нужно понять, что если ты придумал идею и ждешь ее реализации, она никогда не полетит. Если ты придумал идею, то нужно искать и людей, которые ее реализуют. Не надо ждать, нужно действовать!» — обратилась на первой лекции к присутствующим директор по IT-технологиям компании Beeline Кыргызстан Екатерина Буннакова.

Но причем здесь «цифра»? Все просто: только знание и умение пользоваться цифровыми технологиями позволят уже сейчас узнать, сделать и заработать больше, чем твои конкуренты. Да, для Кыргызстана идея выглядит несколько нереалистичной. Мы уже привыкли к тому, что развитие технологий и инновации в нашей стране идут крайне медленно и со скрипом.

Студенты, правда, пытались убедить преподавателей в обратном. Решили провести эксперимент: купить товар в онлайн-магазине, оплатив при этом международной банковской картой. Для проверки выбрали самый известный и крупный онлайн-магазин.

Одна из участниц лекции — Наргиза — быстро установила, что возможность безналичной оплаты есть. Однако один из лекторов — бизнесмен Айбек Джангазиев предложил ей купить товар прямо во время лекции. Поковырявшись на сайте более получаса, пришлось признать, что купить товар не удалось.

«Не надо рассматривать этот пример как показатель, что все плохо и ничего не развивается. Это показатель того, что есть куда стремиться.

В предпринимательстве важно иметь конкурентное преимущество. Так вот, сейчас конкурентным преимуществом может стать наличие простого смартфона.

Да, да, это тот же самый Digital, который доступен и может помочь. Купить компьютер не каждому под силу. Но он и не обязателен. С помощью телефона тоже можно неплохо заработать. Главное — знать, как правильно и с пользой использовать «цифру», — заключил Айбек Жангазиев.

Студенты быстро сориентировались и стали спрашивать, как сама компания Beeline Кыргызстан использует «цифру».

«Мы запустили 4G на юге. Но оказалось, там маленькое проникновение телефонов, которые поддерживают эту технологию. Загрузки сети не было. И тогда мы решили дать людям возможность попробовать преимущества новой технологии. Стали продавать смартфоны по низким ценам», — рассказала Екатерина Буннакова.

А еще Beeline Кыргызстан внедрил робота Айдану для общения с клиентами на сайте. В ближайшее время Айдана выучит кыргызский. А еще сотрудники компании стали более мобильными. С недавнего времени здесь действует программа Be free, когда сотрудник три дня в неделю находится в офисе, а два дня работает дома с ноутбука, который ему дали в компании.

Первая лекция стала своего рода первым знакомством молодежи с преподавателями. Впереди еще шесть лекций, которые будут проходить до конца года. На них и можно будет узнать все плюсы и минусы новых технологий.

Участие в лекциях бесплатное для всех желающих. А еще есть приятный бонус. По итогам программы Beeline Кыргызстан наберет стажеров из участников лекций.

Ничего сверхъестественного не требуется. Организаторы будут задавать на лекциях вопросы, на них нужно просто отвечать. Вопросы не из области точных наук, они помогают определить мировоззрение.

Но даже если стажировка или возможное рабочее будущее в Beeline Кыргызстан вас не привлекает, все равно стоит сходить на лекции. Уверена, будет много нового, интересного и полезного. Я обязательно пойду на следующую!

Присоединяйтесь!