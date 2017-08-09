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Бизнес

Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!

Мобильный оператор О! приглашает жителей города в новый магазин O!Store, который также является офисом продаж и обслуживания. Он расположился по адресу: ул. Гагарина, 275/1, пересекает ул. Т.Фрунзе, гипермаркет Globus (Ак-Орго).

В новом O!Store можно воспользоваться полным спектром услуг мобильного оператора О!. Здесь вам помогут:

  • выбрать тарифный план или красивый номер;
  • подключить и настроить дополнительные услуги и сервисы;
  • восстановить утерянную SIM-карту;
  • пополнить баланс без комиссии;
  • получить детализацию расходов;
  • приобрести фирменные 4G-устройства для доступа к высокоскоростному Интернету и аксессуары.

Главная особенность магазинов нового формата O!Store — это презентационные стенды, где представлен ряд самых актуальных смартфонов по доступным ценам. Девайсы, в том числе фирменные смартфоны O!Phone 4G, можно протестировать перед покупкой и определиться с выбором наверняка. Добро пожаловать в новый O!Store ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных (перерыв с 13.00 до 14.00).

«Мы по-настоящему рядом с нашими клиентами и нам приятно осознавать, что их число постоянно увеличивается по всему Кыргызстану. Наша главная задача на сегодня — сделать общение абонентов с мобильным оператором О! максимально удобным. Посетителям всех наших офисов мы рады предложить качественное обслуживание, а также различные акции и бонусы при приобретении гаджетов», — комментирует Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!.

Адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте мобильного оператора О! www.o.kg.
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