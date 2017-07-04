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Бизнес

MegaCom поясняет ситуацию о наложении штрафа Госантимонополией

В связи с сообщениями Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики о наложении впервые в истории оборотного штрафа в размере 58 миллионов сомов на операторов связи MegaCom и Beeline сообщаем следующее.

С момента возбуждения административного дела ЗАО «Альфа Телеком» со своей стороны все полностью подготовило и открыло к предоставлению информации. В ходе разбирательства сотрудниками антимонопольного агентства не было представлено каких-либо обоснований и доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения. На законные требования представителей компании о предоставлении информации, подтверждающей ограничение конкуренции на рынке, ответа не поступало. Впоследствии был наложен административный штраф, который обжалован в судебных органах.

Преждевременное распространение информации о наложении штрафа Государственным агентством антимонопольного регулирования на ЗАО «Альфа Телеком» за столь серьезное правонарушение, которое не нашло подтверждений, а решение было принято поспешно и немотивированно, ставит под сомнение не только деловую репутацию компании MegaCom, но и может иметь последствия для имиджа самого государственного органа, основным принципом работы которого является законность, профессионализм и компетентность.

При этом на заявления о пополнении республиканского бюджета силами антимонопольной службы за счет наложения штрафа в миллионов сомов хотели бы отметить, что ЗАО «Альфа Телеком», 100 процентов акций которого находятся в государственной собственности, только за первое полугодие 2017 года направило в республиканский бюджет налоговых и прочих отчислений в размере около 550 миллионов сомов. Компания, осознавая возложенную ответственность, вносит существенный вклад в поддержку республиканского бюджета.
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