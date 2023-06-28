Бывшего гендиректора ЗАО «Альфа Телеком» водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Азата Базаркулова водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Азат Базаркулов будет находиться под стражей до 9 августа. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

В суде 24.kg эту информацию подтвердили.

Напомним, ГКНБ задержал бывшего генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» Азата Базаркулова. По версии следствия, ответственные лица акционерного общества, вступив в сговор с частными компаниями, заранее готовили для них преимущественные условия, тем самым обеспечивая победу в проводимых тендерах. При этом зачастую выигрывали тендеры одни и те же фирмы.

Проведенные экспертизы, по данным спецслужб, установили завышение цен приобретенного оборудования, в результате чего государству нанесен многомиллионный ущерб.