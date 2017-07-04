«Скай Мобайл» оспорил решение агентства антимонопольного регулирования

Мобильный оператор «Скай Мобайл» подал исковое заявление в межрайонный суд столицы о признании недействительным постановления Госагентства антимонопольного регулирования при правительстве КР о наложении оборотного штрафа на ООО «Скай Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком» по факту нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о вменяемом двум ведущим операторам связи нарушении Закона КР «О конкуренции» при заключении договора, согласно которому были повышены тарифы на услуги по пропуску межсетевого соединения между ними.

«Скай Мобайл» считает, что действия агентства антимонопольного регулирования неправомерны, поскольку при вынесении решения не были учтены экономические предпосылки изменения тарифов, и, главное, тот факт, что оно не привело к ограничению конкуренции на рынке связи и повышению услуг, оказываемых Beeline и Megacom своим абонентам.

Галина Кучерявая, директор по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами ООО «Скай Мобайл»: «Договоры о межсетевом соединении с операторами связи «Скай Мобайл» пересмотрел в связи с необходимостью выполнения правительственного постановления о переводе стоимости услуг с иностранной валюты в национальную. Установленные цены экономически обоснованы, наши эксперты провели расчеты, составили прогнозы с учетом волатильности валютного курса и других экономических факторов. Сумма тарифов на межсетевое соединение не менялась 10 лет — с момента заключения первого и единственного договора между «Скай Мобайл» и «Альфа Телеком». С тех пор существенно изменилась экономическая ситуация в стране, курс доллара вырос более чем в 2 раза, в связи с инфляцией в разы выросли цены на товары, вместе с тем операторы вложили солидные инвестиции в расширение сети, совершенствование связи по всей стране, в аренду частот».

Утверждение Госагентства антимонопольного регулирования при правительстве КР о том, что «Скай Мобайл» нарушает требования Закона «О конкуренции», оператор считает необоснованным и отказывается признавать.

Поскольку на данный момент между двумя ведущими игроками сотовой связи установлен более высокий тариф, они утрачивают конкурентное преимущество перед другими операторами, а не создают им барьеры. Уменьшается маржа, соответственно снижается и прибыль компании от предоставления услуги вызова на номер другого оператора.

Кроме того, применять слово «конкуренция» к межсетевому соединению нельзя, поскольку рынка таких услуг не существует. Предоставление операторами друг другу технического доступа является требованием Закона КР «Об электрической и почтовой связи» с целью обеспечения единого технологического процесса предоставления услуг электросвязи абонентам всех операторов связи (не только мобильной). Здесь нет конкурентов, есть одинаковые обязательства у всех игроков.

Изменение тарифов на межсетевое соединение не оказало влияния на стоимость услуг для потребителей, поскольку более 90 процентов абонентов пользуются пакетными предложениями, условия которых не изменились. Наоборот, за последние три года средняя цена за минуту разговора снизилась на 66 процентов, а средняя цена за смс — на 60 процентов. В целом услуги сотовой связи имеют устойчивый тренд на снижение. Директор по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами ООО «Скай Мобайл» Галина Кучерявая

Прежде чем подать заявление в суд о признании недействительными примененных к Beeline санкций, руководством мобильного оператора были проведены переговоры с представителями регулятора рынка и антимонопольного агентства, во время которых были даны пояснения о причинах изменения тарифов, показаны аналитические прогнозы и расчеты. Поскольку доводы «Скай Мобайл» не были приняты во внимание, вопрос переносится в поле судебных разбирательств. Первое заседание в Межрайонном суде г. Бишкека назначено на 13 июля 2017 г.