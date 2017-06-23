Получи шанс выиграть смартфон 4G O!Phone

Подведены итоги большого конкурса #МарафонПодарков2017, по результатам которого ее величеством госпожой Удачей были определены 7 счастливчиков — обладателей замечательных подарков от лучших брендов Кыргызстана. В марафоне приняли участие более трех тысяч Instagram-пользователей, а самым удачливым стал @nurislan_official_kg, которому достался главный приз — iPhone 7 от мобильного оператора О! и O!Store.

«Если честно, даже не надеялся на победу, а тут сразу iPhone 7! Не могу даже слов найти, спасибо большое моему любимому мобильному оператору О!, с которым я вместе уже более 5 лет», — поделился эмоциями везунчик Нурислан.

Мы от всей души поздравляем победителей и спешим сообщить о том, что стартовал новый конкурс от мобильного оператора О! в Facebook «Выиграй 4G O!Phone, получи 300 сомов на баланс!».

Приглашаем вас присоединиться к официальной страничке @okgmobile в Facebook, поставить «лайк» конкурсной публикации и поделиться ею. Победитель определится 5 июля с помощью генератора случайных чисел random. Кстати, узнать больше о фирменных смартфонах O!Phone или приобрести их, не дожидаясь итогов розыгрыша, можно тут: shop.o.kg.

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