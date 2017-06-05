«Скажу папе, чтобы не разговаривал по телефону за рулем»

Дети со всего Кыргызстана приняли участие в специальном проекте Beeline по повышению мобильной грамотности.

В Кыргызстане завершился очередной этап долгосрочного проекта, проводимого ООО «Cкай Мобайл» в рамках реализации программы социальной ответственности. На этот раз факультативные занятия для учащихся 5–11 классов проводились в школах всех областей страны. Обновленные уроки на самые востребованные детской аудиторией темы подготовили и провели сами специалисты телеком-оператора.

Просвещение молодежи на темы мобильной грамотности, мобильного этикета и мобильного мошенничества видится нам нашей обязательной функцией. Как любой солидный и социально ориентированный бизнес, Beeline вкладывает в работу с населением большие ресурсы — как финансовые, так и человеческие. Потребовалось время, чтобы разработать адаптированные к детскому восприятию презентации, наполнить их полезной, но не архисложной информацией. Приятно, что занятия находят благодарные отклики Галина Кучерявая, директор по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами ООО «Скай Мобаил»

«Как будет работать телефон через несколько лет? Вот бы мне удалось придумать 10G!» - говорит 11-летний Рустам. Школьник со своими одноклассниками посетил факультатив Beeline. Занятие так его увлекло, что подросток начал подумывать над профессией инженера. Тема технических инноваций близка и его соседу по парте. «Было очень интересно послушать про то, как развивалась мобильная связь, какие возможности она нам дает уже сегодня, но особенно то, как работают разные приложения», - делится Намазбай.

При разработке сценариев занятий по мобильной грамотности эксперты Beeline учитывали доступность применяемых методов обучения и практическую пользу от предоставляемой информации. Лекторы рассказывали детям об основах мобильной грамотности, расшифровывали понятия о радиосвязи, мобильной и сотовой связи, рассказывали об их возможностях, преимуществах и недостатках. В том числе речь шла об эволюции телефонов, видах операционных систем, полезных технических решениях — таких, как видеозвонки, пересылка аудио-, фото- и видеофайлов, о мобильных приложениях и многом другом.

По завершении занятий дети заполняли анкеты, где делились впечатлениями от уроков и лекторов, озвучивали свои пожелания для будущих образовательных проектов.

Семиклассница Катя написала в своей анкете: «Мне понравился рассказ про мобильное мошенничество. До сегодняшнего дня я даже не подозревала об этом. Обязательно поделюсь вечером с родителями. Мы все должны уметь правильно действовать при столкновении с жуликами».

Скажу папе, чтобы он не разговаривал за рулем, а маме - чтобы выключала телефон в кино! Я теперь много чего знаю про мобильный этикет, буду стараться быть вежливым! Слушатель факультатива Ильяс

За 2,5 года реализации проекта Beeline уже охвачено более 70 школ по всей республике. За это время в регионах Кыргызстана для школьников проведены десятки мероприятий, в том числе лекции, семинары, факультативные занятия, в которых приняли участие более 5000 подростков. До конца 2017 года в проект по повышению мобильной грамотности телеком-оператора будут вовлечены еще сотни школьников по всей стране.