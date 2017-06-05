«Скажу папе, чтобы не разговаривал по телефону за рулем»

Дети со всего Кыргызстана приняли участие в специальном проекте Beeline по повышению мобильной грамотности.
В Кыргызстане завершился очередной этап долгосрочного проекта, проводимого ООО «Cкай Мобайл» в рамках реализации программы социальной ответственности. На этот раз факультативные занятия для учащихся 5–11 классов проводились в школах всех областей страны. Обновленные уроки на самые востребованные детской аудиторией темы подготовили и провели сами специалисты телеком-оператора.
Просвещение молодежи на темы мобильной грамотности, мобильного этикета и мобильного мошенничества видится нам нашей обязательной функцией. Как любой солидный и социально ориентированный бизнес, Beeline вкладывает в работу с населением большие ресурсы — как финансовые, так и человеческие. Потребовалось время, чтобы разработать адаптированные к детскому восприятию презентации, наполнить их полезной, но не архисложной информацией. Приятно, что занятия находят благодарные откликиГалина Кучерявая, директор по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами ООО «Скай Мобаил»
«Как будет работать телефон через несколько лет? Вот бы мне удалось придумать 10G!» - говорит 11-летний Рустам. Школьник со своими одноклассниками посетил факультатив Beeline. Занятие так его увлекло, что подросток начал подумывать над профессией инженера. Тема технических инноваций близка и его соседу по парте. «Было очень интересно послушать про то, как развивалась мобильная связь, какие возможности она нам дает уже сегодня, но особенно то, как работают разные приложения», - делится Намазбай.
При разработке сценариев занятий по мобильной грамотности эксперты Beeline учитывали доступность применяемых методов обучения и практическую пользу от предоставляемой информации. Лекторы рассказывали детям об основах мобильной грамотности, расшифровывали понятия о радиосвязи, мобильной и сотовой связи, рассказывали об их возможностях, преимуществах и недостатках. В том числе речь шла об эволюции телефонов, видах операционных систем, полезных технических решениях — таких, как видеозвонки, пересылка аудио-, фото- и видеофайлов, о мобильных приложениях и многом другом.
По завершении занятий дети заполняли анкеты, где делились впечатлениями от уроков и лекторов, озвучивали свои пожелания для будущих образовательных проектов.
Семиклассница Катя написала в своей анкете: «Мне понравился рассказ про мобильное мошенничество. До сегодняшнего дня я даже не подозревала об этом. Обязательно поделюсь вечером с родителями. Мы все должны уметь правильно действовать при столкновении с жуликами».
Скажу папе, чтобы он не разговаривал за рулем, а маме - чтобы выключала телефон в кино! Я теперь много чего знаю про мобильный этикет, буду стараться быть вежливым!Слушатель факультатива Ильяс
За 2,5 года реализации проекта Beeline уже охвачено более 70 школ по всей республике. За это время в регионах Кыргызстана для школьников проведены десятки мероприятий, в том числе лекции, семинары, факультативные занятия, в которых приняли участие более 5000 подростков. До конца 2017 года в проект по повышению мобильной грамотности телеком-оператора будут вовлечены еще сотни школьников по всей стране.